Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналисты требуют от Роналду извинений

    Испанское издание Correio da Manhã требует от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду официальных извинений за оскорбление своего журналиста. Такое же требование газета предъявила и федерации футбола Португалии.

    «Все очень серьезно. Это оскорблением целой нации. Мы считаем, что по меньшей мере заслуживаем официальных извинений от Роналду и федерации футбола Португалии. Как капитан сборной, Роналду имеет обязанности, которые нужно исполнять», – заявил директор по связям с общественностью Correio da Manhã TV Карлуш Родригеш.

    Напомним, что накануне матча со сборной Венгрии Роналду оскорбил корреспондента Correio da Manhã, выхватив у него микрофон и бросив его в озеро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 08:37
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 июня 2016, 10:33

      Неужели Кришти попросит прошенья ?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 23 июня 2016, 15:03

      " Роналду оскорбил корреспондента, выхватив у него микрофон и бросив его в озеро."
      Ни хера себе - оскорбление. Выхватил микрофон. Какая ранимая девочка напала на Кристинку..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 23 июня 2016, 14:07

      От Кришти, чтоб извинился. Мир сошёл с ума!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 23 июня 2016, 13:47

      Травят Криша

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 23 июня 2016, 13:08

      Фаллооимитатор этой кристинке засунуть, возомнил себя футбольным богом.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 июня 2016, 11:51

      первый раз чтоли...пора бы уж журналистам привыкнуть к его поведению.. я считаю что кристина не права.....давайте теперь все дающие интервью выбрасывать микрофоны видеофото камеры..можно было просто воздержаться от коментариев....или как он не раз заявлял...ко мне не подходить с интервью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 23 июня 2016, 09:46

      Какое оскорбление нации !?
      Для Испании Криштиану сделал в миллионы раз борьше , чем этот провокатор со своей газетёнкой !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Заря > O"Gus-Hid 23 июня 2016, 12:36

      В том-то и суть что для Испании, а надо бы и для Португалии кое-что сделать))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 23 июня 2016, 09:25

      Надо было журналисту в очко микрофон просто засунуть, пусть извиняется ;)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Serjik78 23 июня 2016, 09:50

      Ну, это в вашей среде, такие развлечения (использовать микрофоны таким способом), а остальные в них говорят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 июня 2016, 09:18

      На все должен быть один ответ - ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 июня 2016, 09:04

      Бля вина журналиста, хули он нарывается. Я б тож так поступил. Пускай журналист попросит прошенья за то что пихал микрофон

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11