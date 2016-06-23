Определились все участники 1/8 финала Евро-2016

Завершился групповой этап Евро-2016, по итогам которого стали известны имена сборных, пробившихся в 1/8 финала. Полностью список пар выглядит следующим образом:
25 июня, 16:00 Швейцария – Польша
25 июня, 19:00 Уэльс – Северная Ирландия
25 июня, 22:00 Хорватия – Португалия
26 июня, 16:00 Франция – Ирландия
26 июня, 19:00 Германия – Словакия
26 июня, 22:00 Венгрия – Бельгия
27 июня, 19:00 Италия – Испания
27 июня, 22:00 Англия – Исландия
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Источник: Бомбардир.ру