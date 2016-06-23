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Определились все участники 1/8 финала Евро-2016

23 июня 2016, 00:01
41

Завершился групповой этап Евро-2016, по итогам которого стали известны имена сборных, пробившихся в 1/8 финала. Полностью список пар выглядит следующим образом:

25 июня, 16:00 Швейцария – Польша

25 июня, 19:00 Уэльс – Северная Ирландия

25 июня, 22:00 Хорватия – Португалия

26 июня, 16:00 Франция – Ирландия

26 июня, 19:00 Германия – Словакия

26 июня, 22:00 Венгрия – Бельгия

27 июня, 19:00 Италия – Испания

27 июня, 22:00 Англия – Исландия

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Комментарии (41)
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Дон Посей
1466629891
Красивый раскладец!... Очень интересные пары. Радует, что турки в этот раз не вскочили в уходящий поезд.
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KuPe4iK
1466630117
Исландия...Карл...А где наши?Дома...В отпуске...
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ivan941
1466635460
финал Италия-Хорватия
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арейская
1466635508
За кого-то болеть надо, если наши так быстро ретировались с турнира, поэтому буду болеть за Испанию, хотя не против и Уэльса, уж очень они были хороши в последнем матче с нашими
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Comentarios
1466641073
Итальянцам и Исландии удачи
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tanis 29
1466649501
Италия - Испания и кто-то из них покинет евро так рано, а жаль.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466652452
Австрия , Россия , Швеция -- команды из отборочной группы на Евро. Все в пролете.Достижение выхода на Евро в такой подгруппе не является прогрессом гения Слуцкого и Мутко.
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ZhenjaSAB
1466653933
Португезы как могли увиливали от Англии и попали на Хорватию - веселуха!
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kykyi
1466654935
Островитяне жгут, 4 команды( Англия, Уэльс, Сев. Ирландия, Ирландия) все в плей-офф.
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солмон
1466659356
Италия-Испания жесть...
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