Определились все участники 1/8 финала Евро-2016

Завершился групповой этап Евро-2016, по итогам которого стали известны имена сборных, пробившихся в 1/8 финала. Полностью список пар выглядит следующим образом:

25 июня, 16:00 Швейцария – Польша

25 июня, 19:00 Уэльс – Северная Ирландия

25 июня, 22:00 Хорватия – Португалия

26 июня, 16:00 Франция – Ирландия

26 июня, 19:00 Германия – Словакия

26 июня, 22:00 Венгрия – Бельгия

27 июня, 19:00 Италия – Испания

27 июня, 22:00 Англия – Исландия

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