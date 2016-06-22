«Амкар» постарается сохранить Балановича, Геруса и Огуде, но расстанется с Прудниковым

А чем неугоден стал Прудников? Опять закулисные интриги? Может быть, но на поле он мне нравился, злой, решительный, нацеленный на победу, вот только его фолы не всегда безобидные, так такой-же Вернблум в ЦСКА
Пермский «Амкар» делает все, чтобы сохранить Сергея Балановича, Фегора Огуде и Романа Геруса. По информации «Бомбардира», со всеми тремя футболистами ведутся предметные переговоры.
А вот нападающего Александра Прудникова точно не будет в Перми – игрока не стали брать на предстоящий сбор команды.