«Амкар» постарается сохранить Балановича, Геруса и Огуде, но расстанется с Прудниковым

Пермский «Амкар» делает все, чтобы сохранить Сергея Балановича, Фегора Огуде и Романа Геруса. По информации «Бомбардира», со всеми тремя футболистами ведутся предметные переговоры.

А вот нападающего Александра Прудникова точно не будет в Перми – игрока не стали брать на предстоящий сбор команды.