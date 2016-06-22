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    Мутко: «Вы чего пристали к Головину с вопросами про стыд?»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко встал на защиту российских футболистов и, в частности, вступился за полузащитника сборной России Александра Головина, раскритикованного после своего ответа журналисту в аэропорту.

    «Дадим еще немного времени ему. Все в эмоциях. Вы чего напали на них в аэропорту: к Александру Головину пристали с вопросами про стыд? Так нельзя. Вот такой уровень у нас сейчас. У нас нет таких игроков, которые бы в топ-чемпионатах играли. Головин – будущее, если будет прогрессировать, будет в 2018 году на чемпионате мира играть», – считает Мутко.

    Напомним, сборная России не смогла пройти в плей-офф Евро-2016, вылетев с турнира после трех матчей группового этапа.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2016 14:55
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 23 июня 2016, 13:52

      уберите лимит легионеров, пускай наши пешеходы получают зарплату, ту которую они стоят. сколько можно издеваться над болельщиками??? ваш уровень улица двор помоика.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 июня 2016, 13:14

      когдаж уволят этого мудака

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 23 июня 2016, 12:35

      . Хреновое у нас будущее.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 03:41

      С таким вопросом обратились не только к Головину, ко всем футболистам, просто кто-то проигнорировал этот вопрос, кто-то как Юсупов ответил что стыдно, а Головин просто растерялся, ну и...ляпнул

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:13

      парень молодой, может оступиля?)

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 июня 2016, 19:22

      хотелось бы чтобы Мутко не руководил нашим спортом уже в 2016 году.. тогда и игроки для сборной повыше классом Головина найдутся

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 июня 2016, 18:55

      Да посмотрите вы пошире. Это система, у нас все руководители страны всегда все делают правильно, они не ошибаются, просто так сложилось и все.
      Вы посмотрите на их интервью, им никогда не задают прямых неудобных вопросов, а тут посмели, не удивлюсь если журналиста уволят.

      6
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 18:44

      .....столько лет прошло, а действующие лица все те же...результат плачевнейший....мягкотелое, безвольное и коррумпированное руководство (медведев же сам это признал) - вот где собака порылась!!!...высоченные зарплаты для средненьких игрочишек и тренеришек....а почему высоченные? - да потому, что все работают по откатным схемам через бандюков-агентов...и часть зарплаты откатывают братве....старая всем известная схема, правда?...рубин6 недавно разогнали вместе с бердыевым за эти схемы.....приличные зарубежные игроки к нам не едут не потому, что денег мало, а потому, что наслышаны о том, какое отношение у наших игроков к тренировкам, к режиму, к играм и футбольной философии в целом!!!...именно по этому и едут к нам только те, кому не интересно расти, а интересно доиграть не напрягаясь на приличную зарплату!!!!....именно по этому, наш футбол расти ни когда не будет......вспомним https://www.ok.ru/video/133824
      6459.....

      6
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Саня БУБА 22 июня 2016, 19:58

      Привет Александр! С тобой хоть поговорить можно,без эмоции,и рассуждаешь правильно,но увы ,твои слова да богу уши!
      Мы ,в данный момент,решили в Таллине болеть за Исландию,ну просто нравится этот карлик и все! Не пропадать же водовке!)))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2016, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мутко, конечно, мудак. Но журналистам самим не стыдно за свою работу? Футболисты терпят фиаско из-за мастерства соперника. А журналисты целенаправленно публикуют желтуху. Позор!

      -5
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 июня 2016, 18:26

      Министр Мутко сделал головокружительную карьеру -
      от моториста до министра.Из грязи в князи.Умел ,видать,лизнуть...маладец....

      Теперь отрабатывает....
      Вставая на защиту сопливого Головина,тем самым признает свою вину!
      Это для тех,кто понял
      ps А лучше всего у него на ЕВРО получилось пивасик распивать с калеками в раздевалке,тьфу!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > alex1951 22 июня 2016, 18:46

      ....на защите юродивых многие политики и общественные деятели сделали себе головокружительную карьеру!!!!....очередная пиар-акция)))

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