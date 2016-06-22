Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Мамаев позорит всю футбольную братию»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника сборной России Павла Мамаева, который после вылета национальной команды с Евро-2016 разместил на своей странице в Instagram фото с подписью: «Да, проиграли... Да, вылетели... Но, наверное, это наш максимум! Жду говна в комментариях».

    «Молодец Мамаев, долго, видимо думал, подбирал нужные слова для своих болельщиков и место удачное выбрал для селфи, сидя в частном самолете. Позорит всю футбольную братию. Все, кто в футбол в этой стране играет, выглядят засранцами-дармоедами после таких историй... Молодец, Мамаев!» – сказал Радимов.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2016 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 14:41

      А пьяный тренер за рулем не позор?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 июня 2016, 12:11

      лет на пять всем невзирая на лица надо заткнуться и заняться футболом от юношей.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 июня 2016, 08:58

      Если ты плюнешь в коллектив, он утрется. А если коллектив плюнет в тебя, то ты захлебнешься. Один такой умник (Аршавин) уже был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 июня 2016, 08:32

      А чего ещё ждать от зажравшихся мажоров...(((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      absurd9 22 июня 2016, 07:24

      "молодец" мамаев(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 22 июня 2016, 06:38

      А, Пашка, слушает, да ест!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 22 июня 2016, 05:37

      а вообще-то Мамаев правду сказал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 22 июня 2016, 04:43

      к этому все шло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 22 июня 2016, 04:02

      Частный самолет, вот так и играем...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2016, 02:50

      Долбаная северная ирландия вышла из группы... СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ КАРЛ!!!! А у этих максимум.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11