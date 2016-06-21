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    В Москву вернулась не вся сборная России

    Сборная России сегодня приземлилась в аэропорту Шереметьево. Команда прибыла в Москву в неполном составе. 13 игроков сборной отправились в отпуск прям из Франции.

    Вместе с делегацией в Россию прилетели Игорь Акинфеев, Гилерме, братья Березуцкие, Александр Самедов, Олег Шатов, Роман Широков, Александр Головин, Георгий Щенников, Артем Дзюба, Артур Юсупов и Денис Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 19:41
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 23:08

      "В Москву вернулась не вся сборная России" - заголовок звучит так, как будто кто-то "не вернулся из боя", "стал невозвращенцем" или окунулся надолго в бездну греха в районе "красных фонарей"... Впрочем, последнее и не исключается... Ну а первые два обстоятельства исключены полностью, ибо: "Никто не хотел умирать", "Зачем нам Таити, нас и здесь хорошо кормят!"

      2
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 21 июня 2016, 21:58

      Пусть даже и не возвращаются! Трусы!!!

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 21 июня 2016, 21:53

      Москвичи, кто видел, поведайте, на каких моделях АвтоВаза разъезжались наши "звёзды, типа футбола"?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sevsor 22 июня 2016, 09:26

      )))) Юморист, однако)))

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 21 июня 2016, 21:44

      Игнашевич даже в Москву не попал))) Самый худший игрок. ИМХО

      1
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      Рейтинг: +16

      n1981 21 июня 2016, 21:14

      Все вон!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 июня 2016, 21:10

      Да нет остались те, кто в предварительную кассу не попал,а упорно тренировался,вот у них и билеты скорей на поезд париж-мурманск(летнее расписание)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 21 июня 2016, 21:03

      Некоторые просто не попали в ворота выхода к трапу.

      9
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      Рейтинг: +130

      Альтер 21 июня 2016, 20:59

      отпуск заработать надо. а им вообще вместо отдыха надо на поле тренироваться, если играть не умеют

      1
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 21 июня 2016, 20:58

      Лучшим наказанием для них будет отдых в Крыму. Пусть там познают всю "прелесть" местного туризма вместе со своими силиконовыми женами.

      3
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      Рейтинг: +759

      sevsor > Freeman84 21 июня 2016, 21:15

      Freeman84, ты провокатор или скакун - майдаун... тебя с твоей силиконовой бабой, естественно мы, живущие в Крыму не ждём , а остальных милости просим)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sevsor 21 июня 2016, 21:23

      Цены бешеные,сервиз дрянь

      -1
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      Рейтинг: +759

      sevsor > андрей андреев 21 июня 2016, 22:00

      андрей андреев, Вас ждут Турция, Египет, Тунис, Ливия там дешевле...кстати, мне уже звонили из ИГИЛ, спрашивали, когда приедет андреев)))))

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > sevsor 21 июня 2016, 23:13

      Я ни тот, ни другой. Мне, с моей силиконовой бабой, никто не будет указывать где отдыхать, тем более ты.
      С вашими ценами будете просить, только милостыню.
      Я понимаю, что денег нет, но вы держитесь там. Всего наилучшего.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sevsor 22 июня 2016, 17:15

      Нужно писать ИГИЛ(запрещённый в России),а то не посмотрят ,что вы с Крыма и двушечку впаяют.Ничего личного,просто это Россия-мать...

      0
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      Рейтинг: +11

      васюша 21 июня 2016, 20:57

      Где-то читал что проиграли из-за Березуцких - их день рождения виноват!

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