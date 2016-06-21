В Москву вернулась не вся сборная России

Сборная России сегодня приземлилась в аэропорту Шереметьево. Команда прибыла в Москву в неполном составе. 13 игроков сборной отправились в отпуск прям из Франции.

Вместе с делегацией в Россию прилетели Игорь Акинфеев, Гилерме, братья Березуцкие, Александр Самедов, Олег Шатов, Роман Широков, Александр Головин, Георгий Щенников, Артем Дзюба, Артур Юсупов и Денис Глушаков.