"В Москву вернулась не вся сборная России" - заголовок звучит так, как будто кто-то "не вернулся из боя", "стал невозвращенцем" или окунулся надолго в бездну греха в районе "красных фонарей"... Впрочем, последнее и не исключается... Ну а первые два обстоятельства исключены полностью, ибо: "Никто не хотел умирать", "Зачем нам Таити, нас и здесь хорошо кормят!"
Сборная России сегодня приземлилась в аэропорту Шереметьево. Команда прибыла в Москву в неполном составе. 13 игроков сборной отправились в отпуск прям из Франции.
Вместе с делегацией в Россию прилетели Игорь Акинфеев, Гилерме, братья Березуцкие, Александр Самедов, Олег Шатов, Роман Широков, Александр Головин, Георгий Щенников, Артем Дзюба, Артур Юсупов и Денис Глушаков.