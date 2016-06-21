Азмун вернулся из аренды и провел тренировку в «Рубине»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун, проведший прошлый сезон в аренде в «Ростове», вернулся в расположение казанского клуба и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Хави Грасии. Кроме того, из аренды вернулся защитник Тарас Бурлак, защищавший цвета «Крыльев Советов».

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов, и завоевал серебряную медаль чемпионата России.