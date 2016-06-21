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    Азмун вернулся из аренды и провел тренировку в «Рубине»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун, проведший прошлый сезон в аренде в «Ростове», вернулся в расположение казанского клуба и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Хави Грасии. Кроме того, из аренды вернулся защитник Тарас Бурлак, защищавший цвета «Крыльев Советов».

    В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов, и завоевал серебряную медаль чемпионата России.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.06.2016 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июня 2016, 01:19

      Ростов не сумел договориться о продлении аренды? Хотя можно было наскрести денежек и на выкуп, такими игроками не разбрасываются

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2016, 17:11

      без Азмуна будет тяжко Ростову, форвард нужен...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 21 июня 2016, 21:22

      Ростов ждёт денег

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