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    «Ювентус» подтвердил, что Мората вернется в «Реал»

    Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет в «Реал». Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро.

    «Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – сказал Маротта.

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    Источник: Goal.com

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    21.06.2016 15:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 июня 2016, 21:33

      что ему там делать ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 21 июня 2016, 19:54

      Плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 июня 2016, 17:09

      А сам он не хочет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 июня 2016, 16:44

      Он же деревянный для реала...

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 21 июня 2016, 16:10

      А Морату спрашивать не будут?

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 21 июня 2016, 15:38

      Ну давай иди, Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 21 июня 2016, 15:34

      Ну и пусть идёт, Юве найдёт замену, вот только сливки на нем навариться хотят и все, ну и Юве подна..рать..

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 21 июня 2016, 17:22

      Морату НЕ ДАЛИ, А ПРОДАЛИ, не видишь разницы?
      Переход Хедира вас никак не касается. Алвес тоже бесплатно приходит, может Юве теперь Барсе скидку должен?
      Что за чушь. Из школы для умственно отсталых пишешь?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 21 июня 2016, 17:28

      Цена Месси + Суареса = 140 млн?
      Да ты обдолбанный, я понял..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > dinar7777dinar 21 июня 2016, 20:47

      Да это конечно образно... смысл в том что для Погба 120 или 140 это бред! Человек абсолютно ничего не сделал для того что бы столько стоить! Вот пускай выиграет ЕВРО и станет лучшим игроком - хрен с ним - на тебе 150... а что он показал на ЕВРО? - 0!!!

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 21 июня 2016, 23:23

      Ребенком был твой предок, когда тебя запланировал.
      Ты ЧУШЬ ОСЛИНУЮ тут оставил. Я тебе на это указал, никто на тебя ничем тут не брызгал, мечтатель.

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 21 июня 2016, 23:25

      Дороже, чем Месси? Ты думаешь Лео можно купить дешевле, чем за 160?
      Да ты реально укурок))

      -2
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