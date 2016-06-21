Жириновский: «В сборную России нужно позвать русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат»

Основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью для «L!FE» назвал причины поражения сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап и покинула турнир.

«Почему валлийцы выиграли? Потому что националисты. Маленькая страна внутри Великобритании, англичане угнетают, язык в загоне... Маленький народ хотел победы и победил. А рядом ходил великий народ и катал мяч по полю. Вот этот Дзюба сто раз бьет выше ворот. Дзюба, у тебя что, голова не соображает? Надо менять игроков, провести турниры по всей стране и взять 20-летних парней из провинции. Или русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат. Обозленные нужны. И именно с национальной подоплекой», – сказал Жириновский.