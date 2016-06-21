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  • Жириновский: «В сборную России нужно позвать русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат»

Жириновский: «В сборную России нужно позвать русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат»

21 июня 2016, 14:26
23

Основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью для «L!FE» назвал причины поражения сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап и покинула турнир.

«Почему валлийцы выиграли? Потому что националисты. Маленькая страна внутри Великобритании, англичане угнетают, язык в загоне... Маленький народ хотел победы и победил. А рядом ходил великий народ и катал мяч по полю. Вот этот Дзюба сто раз бьет выше ворот. Дзюба, у тебя что, голова не соображает? Надо менять игроков, провести турниры по всей стране и взять 20-летних парней из провинции. Или русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат. Обозленные нужны. И именно с национальной подоплекой», – сказал Жириновский.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (23)
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Asbjorn
1466509821
Маразм крепчал
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de bruyne
1466510764
Иди к своим евреям...
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LokoGoGo
1466513558
Классно сказал))) Еще бы бесплатно играли.... А вообще, Владимир Вольфович, твоего бы сына в Локо. Вот кто душой, телом и делом (вспомним поездку фанов в Турцию) за Локо!
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JUVENTINO-666
1466514913
Жир ты же депутат, вот давай и делай настоящие законы для народа
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Toleg2004
1466515560
Клоун клоуном,а про турниры среди молодых и набрать 20 летних прав.
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yorgenbarenz
1466515638
Да,Вольфыч прав ! Надо брать с Донбасса и в кирзовых сапогах.После турнира можно будет помыть их в Индийском океане.
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Саня БУБА
1466517636
.....популистская риторика в чистом виде!!!..о футболе - ни че го!!!...ну что вот это: "...дзюба, 100 раз бьет выше ворот. дзюба, у тебя что, голова не соображает?"..- такое мог сказать только человек, либо ни чего не понимающий в футболе, либо о нем слабо думающий....голова то она может и соображает, да только ведь ноги то не слушаются!!!
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чепушило
1466518553
Согласен
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geragera
1466520612
у шизика опять обострение. понесло бедолагу
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Бан
1466524890
Так "русских из Донбасса" взяли, только болельщиками. Потренировались на Евро, а на родной ЧМ можно уже и в сборную ... и сразу после свистка судье с носка по яйкам. А потом можно обидеться и провести серию ток-шоу о том, как нас притесняют. ПС. Проблема российского футбола в том, что сборная играет на трясущихся ногах, потому-что такие как Жирик делают из спорта политические игрища - требуют "кровь из носа" результата.
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