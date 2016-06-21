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    Жириновский: «В сборную России нужно позвать русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат»

    Основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью для «L!FE» назвал причины поражения сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап и покинула турнир.

    «Почему валлийцы выиграли? Потому что националисты. Маленькая страна внутри Великобритании, англичане угнетают, язык в загоне... Маленький народ хотел победы и победил. А рядом ходил великий народ и катал мяч по полю. Вот этот Дзюба сто раз бьет выше ворот. Дзюба, у тебя что, голова не соображает? Надо менять игроков, провести турниры по всей стране и взять 20-летних парней из провинции. Или русских из Донбасса. Они выиграют любой чемпионат. Обозленные нужны. И именно с национальной подоплекой», – сказал Жириновский.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 14:26
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 21:59

      Иди жирик сборную тренируй....и так смешная "команда" а будет вообще шапито

      -1
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      Рейтинг: -16

      bandini 21 июня 2016, 21:13

      Когда же этому дебилу пасть закроют ?

      -1
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 21 июня 2016, 20:11

      ЛДПР,однако! Лучшие Друзья Президента России!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 21 июня 2016, 19:01

      Так "русских из Донбасса" взяли, только болельщиками. Потренировались на Евро, а на родной ЧМ можно уже и в сборную ... и сразу после свистка судье с носка по яйкам.
      А потом можно обидеться и провести серию ток-шоу о том, как нас притесняют.
      ПС. Проблема российского футбола в том, что сборная играет на трясущихся ногах, потому-что такие как Жирик делают из спорта политические игрища - требуют "кровь из носа" результата.

      -3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 21 июня 2016, 18:47

      Думаю,в 2018 будут играть дети депутатов и министров.
      Ну как играть,деньги получать и на поле красоваться.
      После вручения бронзовых медалей ЧМ 2016,когда медальки получили "друзья,Путина",я уже не удивлюсь!

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 21 июня 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у шизика опять обострение. понесло бедолагу

      -6
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      Рейтинг: +6

      чепушило 21 июня 2016, 17:15

      Согласен

      7
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июня 2016, 17:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      .....популистская риторика в чистом виде!!!..о футболе - ни че го!!!...ну что вот это: "...дзюба, 100 раз бьет выше ворот. дзюба, у тебя что, голова не соображает?"..- такое мог сказать только человек, либо ни чего не понимающий в футболе, либо о нем слабо думающий....голова то она может и соображает, да только ведь ноги то не слушаются!!!

      -6
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Саня БУБА 21 июня 2016, 18:49

      Голова не соображает, когда он голословные интервью дает.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июня 2016, 16:27

      Да,Вольфыч прав ! Надо брать с Донбасса и в кирзовых сапогах.После турнира можно будет помыть их в Индийском океане.

      2
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      Рейтинг: +15

      Toleg2004 21 июня 2016, 16:26

      Клоун клоуном,а про турниры среди молодых и набрать 20 летних прав.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Toleg2004 21 июня 2016, 16:28

      Эти турниры есть-молодёжные команды.

      -2
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      Рейтинг: +15

      Toleg2004 > андрей андреев 21 июня 2016, 16:35

      Уэльс меньше чем Новосибирск, я просто не пойму почему нельзя набрать людей? Почему играю только русские? Россия многонациональная страна, есть хакасы,буряты,якуты. Москвой и Питером Россия не кончается.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Toleg2004 21 июня 2016, 16:53

      А я и не против. Просто мне кажется в Якутии особо в футбол не поиграешь)))Всё просто-нет системы.Нигде.. Всё по признаку личной преданности.Я не только про футбол. Почему страна с населением 1.7% мирового и имеющая 30% мировых запасов сырья,на 60 месте по уровню жизни. Парадокс.

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      Рейтинг: +6

      чепушило > Toleg2004 21 июня 2016, 17:15

      Сам ты клоун

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > чепушило 22 июня 2016, 16:59

      + (ник аватар)

      0
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