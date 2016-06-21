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    Ловчев: «В матче с Уэльсом будто школяры играли с учителями»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3). Отметим, что данное поражение оставило российскую национальную команду за бортом турнира.

    «Медленная защита, медленная игра, медленный переход из обороны в атаку. Будто школяры играли с учителями. И никто и российских игроков не сыграл даже в свою силу. Наверное, нужно и с тренеров, и с игроком тоже спрашивать.

    Сейчас много критики на Слуцкого пойдет, но я бы сказал так: Слуцкий заложник того состава и тех футболистов, которые являются лучшими в наших командах в РФПЛ. Никуда от этого не денешься. Остается только надеяться и давать шансы другим. Может, кто вырастет в стоящего игрока», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.06.2016 14:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 июня 2016, 21:46

      Лимит отменить, потолки зарплат отрегулировать налогами, за неуплату налогов и "деньги в конвертах" тюрьма (как во всём мире), за договорняк тюрьма, за контакты с фанатскими бандами тюрьма.... И тогда наш молодняк будет пахать до рвоты, чтобы заработать аж целых десять тысяч рублей, и чтобы приглянуться европейскому клубу, где можно вырасти до "звезды"... а не вальяжничать в 20 лет, потому что ему и так "за паспорт" миллионы светят. И не рублей. Зачем ещё ломаться?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июня 2016, 17:21

      РФС определило 33 лучших футболистов чемпионата. Однако Слуцкий 5 россиян из них не взял. А взял распиаренных, "обделавшихся" уже один раз в Бразилии, да и не только. Так что в сборной играли не лучшие игроки! И зачем тогда стремиться быть лучшим, если проще понравиться тренеру или что-нибудь замутить с прессой и все-ты уже отличный футболист и член сборной! Как коррупция в России была, так и осталась, только уже в РФС прописалась! И никто ни в чем не виноват!

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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 21 июня 2016, 16:09

      На рен тв покозали как мутко пиво пьет с игроками в раздевалке позор

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 июня 2016, 15:48

      ЛВС оказался заложником сборной,а сборная оказалась заложником своего преклонного возраста,физической немощи,неспособности или неумения исполнять стандарты,отдавать точный пас при атаке,неспособность длительного прессинга! В итоге сборную хватило только на один матч с Англией ,да и то ненадолго! А почему? Вспомните выступления наших команд в еврокубках-большинство немногих побед и голов за счет легионеров!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 21 июня 2016, 15:19

      Серафимович! А что про нарушение спортивного режима не упомянул? попили пивка с Мутко и слили игру Словакам, дёрнули по водочке и сдохли на поле с Уэльсом...

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 июня 2016, 14:32

      Бейл оббегал нашу защиту прямо как в ФИФА)))как стоячих...

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июня 2016, 14:29

      ....та кто там вырастет с таким отношением к молодежи???....почему не взяли могилевеца, миранчука, зобнина, кротова, зуева, новосельцева, джамалетдинова!!!!???? ...ааа??????любого можно было взять вместо любого!!!!...та потому, что мы все знаем!!! а именно: те, кто добывал путевку на евро, те и поехали....ну типа, кто девушку кормит, тот ее и танцует!!!...молодняк выдавили, а головина взяли под давлением слуцкера!!!...от сюда и результат!!!.....в этой ситуации юра жирков был хитрее всех!!!.......заблаговременно повздорил с тренером и слился из сборной ибо знал, чем все это позорное стадо , ведомое трусливым и безвольным пастухом, может закончить!!!!.......он просто не захотел позора 2012 -года.......уверен, дзагоев и денисов тоже разыграли спектакль с травмами.......это ребята прожженные, знают - что делают!!! теперь они -герои, а все кто был в сборной - кони педальные!!!.......что касается смольникова, то я бы не стал вешать все косяки на него!!!.......во первых, у уэльса, так же как и у словаков, не было ярко выраженного левого напа!!!...соответственно, он больше играл чистого инсайда, а вот страховать его зону обязаны были вася и глушак во втором матче.......но, как мы убедились, вася по динамике движения уже не просто стар, а суперстар!!!!........вася и игнаш были неповоротливыми слепыми котятами и это хорошо знал слуцкер, ибо эти косяки в ЛЧ и мы хорошо помним........вина слуцкера в чистом виде!!!.......он обязан был усиливать защиту быстрым шишкиным хотя бы.......играть в 5 защитников и 2 опорника.....как рубин с бердыевым!!!...с какого перепугу этот бигимот возомнил, что что мы с нашими возможностями, можем играть как то иначе???......ладно бестолковый болельщик вопить начал: трусливая игра, давай вперееед!!!.......но, блин, ты же профессионал!!! ты же отвечаешь за результат!!! за тобой честь самой огромной и амбициозной страны!!! что ж ты творишь то, сволочь!!!!!!????........снял забрало и пошел в обмен ударами, как начинающий боксер с майком тайсоном!!!......подставил пацанов, подставил страну!!!!......не надо было петь им сладкие песни, типа: вы все сможете, вы лучшие, россия вперед!!!.......на нашем сегодняшнем уровне футбола, тренером сборной может быть только бердыев с его автобусом......тогда и результаты какие-никакие придут!!!..

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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA > vvv246 21 июня 2016, 15:50

      Головин и Щенников не молодёжь ?

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Forever CSKA 21 июня 2016, 19:39

      Ну если ты считаешь что двоих молодых игроков в сборной достаточно,тогда ты просто влюблён в Слуцкого и Игнашевича!

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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA > джон базелон 6 июля 2016, 21:32

      Ты думаешь нужно было поставить всю молодёжь ?

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