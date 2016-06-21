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    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы во Вьетто

    Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». О возможном трансфере заявил главный тренер «канониров» Арсен Венгер, который отметил, что лондонский клуб может приобрести аргентинца, если у команды не получиться приобрести Джейми Варди.

    По данным Transfermarkt, стоимость Вьетто составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» в Примере 19 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.06.2016 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      by_beck 21 июня 2016, 16:26

      что за чушь? арсенал еще могу поверить, но не мю имени моура

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