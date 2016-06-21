«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы во Вьетто

Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». О возможном трансфере заявил главный тренер «канониров» Арсен Венгер, который отметил, что лондонский клуб может приобрести аргентинца, если у команды не получиться приобрести Джейми Варди.

По данным Transfermarkt, стоимость Вьетто составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» в Примере 19 матчей, в которых забил один гол.