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    Бубнов: «Потенциал сборной, имевшийся в распоряжении Слуцкого, был выше того, что команда показала на Евро»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о доле вины главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016. Напомним, россияне не смогли преодолеть групповой этап.

    «Слуцкий – непосредственный представитель системы. В ЦСКА он зависим от Евгения Гинера, в сборной – от Виталия Мутко и других руководителей. В значительной степени он, как фигура не в полной мере самостоятельная, оказался заложником ситуации, что не снимает ответственности за результат на конкретном турнире. Потенциал, имевшейся в его распоряжении команды был выше того, что она продемонстрировала во Франции. Справедливости ради, отмечу, что не слишком. Отборочная группа квалификации была проходной – и Швеция, и Австрия сейчас испытывают большие проблемы, но все равно смотрятся лучше российской команды», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.06.2016 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      зокий глаз 21 июня 2016, 18:19

      В жизни все взаимосвязано. Как у Слуцкого Крылья- Терек! Никто не забыт, ничто не забыто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 21 июня 2016, 16:19

      Потенциал должны видеть на поле, а не вне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 июня 2016, 13:41

      Согласен. К Слуцкому есть вопросы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июня 2016, 13:28

      Александр намекает,что Слуцкер только проводил творческие планы кооператива "Озеро" в жизнь?

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк > yorgenbarenz 21 июня 2016, 16:15

      именно. в сборной он был пешкой в руках мутко,не более того.Кого сказали вызвать в сборную,того он и вызвал....

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