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    Андреев: «Игра Смольникова никаким оценкам не поддается»

    Бывший нападающий сборной СССР и ростовского СКА Сергей Андреев не смог описать игру подопечных Леонида Слуцкого на проходящим во Франции Евро-2016. Напомним, сборная России в заключительном матче группового этапа проиграла Уэльсу со счетом 0:3 и выбыла из турнира.

    – Что-нибудь требуется говорить после такого матча?

    – Еще как требуется. Если бы надо было описать игру сборной России одним словом – какое было бы точным?

    – Даже слов таких нет, чтобы описывать эту игру и результат. Все то, что сегодня происходило. Впервые у меня нет слов! Вот сейчас старюсь придумать, перебираю годные – «катастрофа», «позор»… Выбирайте какое хотите – все подходят. Хотя я терпеть не могу пляски на костях. Могу себе представить, что сейчас будет в прессе и на телевидении. Мне бы не хотелось звучать в этом хоре.

    – Давайте тогда строго и по делу. Александр Мостовой высказался перед матчем: «Сборная России на этом чемпионате Европы хуже всех. Не играет в футбол, не атакует».

    – Саша абсолютно прав! В обороне что творилось... Вспомните, сколько перед матчем говорилось: «Давайте поставим «атакующую модель» на этот матч!» Ну, поставили. Что? Лучше в чем-то стало?

    – По-моему, хуже.

    – Вот! То, как сыграли два наших крайних защитника, – это кошмар. Ну ладно, Комбаров – из его зоны хоть ничего не забили. Но Смольников! Это вообще никаким оценкам не поддается!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 10:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 июня 2016, 17:27

      Люблю Игоря, но его выступление - это кошмар

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 16:29

      Смольников вообще не защитник а просто средний игрок а в последней игре два первых гола влетело из за грубых потерь в первом случае не точный пас Кокорина а во втором случае зачем то Вася Березуцкий попер с шашкой наголо по центру с мячом где тут же его и потерял и обрезал пол команды

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июня 2016, 14:03

      .....в этой ситуации юра жирков был хитрее всех!!!....заблаговременно повздорил с тренером и слился из сборной ибо знал, чем все это позорное стадо , ведомое трусливым и безвольным пастухом, может закончить!!!!....он просто не захотел позора 2012 -года....уверен, дзагоев и денисов тоже разыграли спектакль с травмами....это ребята прожженные, знают - что делают!!! теперь они -герои, а все кто был в сборной - кони педальные!!!....что касается смольникова, то я бы не стал вешать все косяки на него!!!...во первых, у уэльса, так же как и у словаков, не было ярко выраженного левого напа!!!...соответственно, он больше играл чистого инсайда, а вот страховать его зону обязаны были вася и глушак во втором матче....но, как мы убедились, вася по динамике движения уже не просто стар, а суперстар!!!!....вася и игнаш были неповоротливыми слепыми котятами и это хорошо знал слуцкер, ибо эти косяки в ЛЧ и мы хорошо помним.....вина слуцкера в чистом виде!!!...он обязан был усиливать защиту быстрым шишкиным хотя бы....играть в 5 защитников и 2 опорника.....как рубин с бердыевым!!!...с какого перепугу этот бигимот возомнил, что что мы с нашими возможностями, можем играть как то иначе???...ладно бестолковый болельщик вопить начал: трусливая игра, давай вперееед!!!....но, блин, ты же профессионал!!! ты же отвечаешь за результат!!! за тобой честь самой огромной и амбициозной страны!!! что ж ты творишь то, сволочь!!!!!!????....снял забрало и пошел в обмен ударами, как начинающий боксер с майком тайсоном!!!...подставил пацанов, подставил страну!!!!...не надо было петь им сладкие песни, типа: вы все сможете, вы лучшие, россия вперед!!!....на нашем сегодняшнем уровне футбола, тренером сборной может быть только бердыев с его автобусом....тогда и результаты какие-никакие придут!!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 июня 2016, 13:16

      Установку на игру дал Слуцкий: насытить центр обороны, боялся Бейла и Ремзи,
      вот фланги и оказались пустыми.

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha > vgarakh 21 июня 2016, 14:46

      Второй гол был из центральной зоны, первый также организовали из центра.

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 21 июня 2016, 12:57

      22.03.2016 я дал следующий комментарий по поводу высказываний Шембераса на вопрос «Команда России возрастная, но разве Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что им нет замены?"
      Вот что я написал : "Пойдем от обратного. А разве молодые игроки, такие как Иван Новосельцев, Никита Чернов, Алексей Никитин и еще с десяток перспективных российских защитников виноваты в том, что старые пердуны Березуцкие, Игнашевич не в состоянии самостоятельно принять решение об уходе из сборной, для того, чтобы освободить для них место. А может хватит уже придумывать некую патриотическую составляющую для их оправдания и всего лишь не выплатить им премиальные за участие в играх. Пожалуй, что тогда сразу будет видно насколько им нужна сборная." Тогда за этот комментарий получил с десяток минусов..... И вот итог.
      Еще раз говорю о том, что вина футболистов, выступающих в нашей сборной заключается в том, что они не хотят давать себе оценку в сложившейся ситуации - в своей неспособности, усталости, нежелании играть. Они алчные эгоисты. Не более того. Когда Анюков отказался выступать за сборную по причине своей функциональной неготовности - это было по мужски и по честному. Ни Березуцкие, ни Игнашевич и иные наши сборники на такой поступок не способны. Отсюда и выводы.

      7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 21 июня 2016, 12:27

      Вся команда отстой, это было видно еще по матчу с Англией. Защита 0, нападение 0, вратарь мало помалу спасал, да и то не всегда,так как расстреливали его на протяжении 3-х матчей из убойных порзиций, а Березуцкие и Игнашевич и т.п., стояли с открытыми ртами. В полузащите играли так, как будто в первый раз увидели друг друга на поле, боялись мяча коснуться, оптимальный вариант пас назад защитникам или вратарю. Нападение настолько сыграло отвратительно, что про Кокорина, а особенно деревянного Дзюбу, который с пяти метров не может попасть в ворота, даже говорить не хочется. Отвратительная сборная, отвратительный тренер. Мудко ушел в очередной запой, что даже на заседание МОК в Лозанну не поехал, видно от Вовы получил розгами, царапины зализывает.

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 21 июня 2016, 12:07

      Бердыева главным тренером ставить надо,тогда на ЧМ надежда будет!

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 июня 2016, 11:50

      Ахахах,уёбки,просят Смольникова бегать вперёд,помогать атаке,а потом пиздят про зоны провальные,потому что нихуя страховать даже не научились..В матча со Словаками тоже самое,атака нулёвая,Смольников летает по флангу в атаку,а его тоже самое никто не страхует...Если искать крайнего,как делают это журналисты,то пусть гнобят всю команду,а не игроков по отдельности,которые были не самыми плохими

      -2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 21 июня 2016, 11:18

      а я дурак верил,что они будут биться....а что будет на чм2018 даже думать страшно.

      4
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      Рейтинг: +407

      18JG 21 июня 2016, 11:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А второй гол, блядь, с чего фланга прилетел, пиздабол ты сука несчастный?

      -11
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