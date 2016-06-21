Верхейен: «Российские тренеры провалили подготовку нового поколения»

Известный специалист Раймонд Верхейен, который входил в тренерский штаб сборной России на Евро-2008, остался разочарован выступлением национальной команды на чемпионате во Франции.

«Жаль видеть возрастную сборную России всего за два года до проведения чемпионата мира. Российские тренеры провалили подготовку нового поколения», – написал Верхейен в своем твиттере.

Напомним, что команда Леонида Слуцкого выбыла из розыгрыша турнира, взяв лишь одно очко в трех матчах.