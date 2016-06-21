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    Мамаев, Смолов и Торбинский получат двухнедельный отпуск

    Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, Федор Смолов и Дмитрий Торбинский прибудут в расположение клуба ко второму сбору 5 июля. Все трое выступали в составе сборной России на Евро-2016 и получат две недели отпуска.

    Сборная России выбыла из розыгрыша Евро-2016 после матчей с Англией (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.06.2016 09:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 14:51

      Торбинского жалко не выпускал Слуцкий.Особенно в матче с Уэльсом.Уж он-то не допустил бы проходов звездёнышей валлийских в нашу штрафную ! Карячились бы,схватившись за больную ногу и зарываясь потными лицами глубоко в дёрн .

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 21 июня 2016, 13:09

      Не заслужили.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 21 июня 2016, 09:36

      А когда же чествовать героев будут?

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 21 июня 2016, 09:19

      Устали

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