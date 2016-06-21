Мамаев, Смолов и Торбинский получат двухнедельный отпуск

Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, Федор Смолов и Дмитрий Торбинский прибудут в расположение клуба ко второму сбору 5 июля. Все трое выступали в составе сборной России на Евро-2016 и получат две недели отпуска.

Сборная России выбыла из розыгрыша Евро-2016 после матчей с Англией (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).