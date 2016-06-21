Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райола: «В «Реале» Погба получит «Золотой мяч»

    Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, уверен, что мадридский «Реал» идеально подходит для полузащитника сборной Франции.

    «Реал» может стать отличной командой для того, чтобы Погба получил «Золотой мяч». Невозможно отрицать величие истории такого клуба. Другого такого клуба нет.

    Я люблю критиковать грандов, но «Реал» в этом плане уникален. Для Погба «Реал», Зидан и болельщики клуба представляют нечто особенное. «Манчестер Юнайтед» был частью его жизни, в «Барселоне» ему нравится трио нападающих, «ПСЖ» – это Париж, где у него есть дом, но «Реал»…», – заявил Райола.

    Напомним, ранее появилась информация о сумме в 160 миллионов евро, которые «Ювентус» хочет получить от «Реала» за футболиста.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 июня 2016, 21:36

      скорей всего переход уже в прошлом . осталось договориться о цене

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 июня 2016, 11:46

      Значит перейдет в Реал,))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 21 июня 2016, 11:22

      Мда, переводчики переводят как хотят, хотя конкретно таких слов он не говорил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 21 июня 2016, 10:39

      с Погба Реал еще больше будет насиловать путалону)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 июня 2016, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на вряд ли, вот Пайе вполне возможно, но его мы купим! ))

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11