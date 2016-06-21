Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пике: «Франция не показывает качественный футбол, но побеждает»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выделил основных претендентов на победу в проходящем во Франции Евро-2016.

    «Кто является фаворитом? В очень высокой мере Италия, и это меня беспокоит. Франция играет у себя дома. И уже было видно, что она побеждает, несмотря на то что не показывает качественный футбол. Сборную Германии всегда относят к фаворитам любого турнира. Сборная Хорватии показывает хорошую игру», – заявил Пике.

    Матч заключительного тура группового этапа Хорватия – Испания состоится во вторник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11