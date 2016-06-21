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    Колосков: «Светлое пятно – гол Березуцкого. Остальное – стыдоба просто»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной России в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

    «На футбольное поле выходят футболисты, а не тренер. Если тактика неверная, игроки могут перестроиться. Но у нас вообще ничего не получается. Валлийцы комбинировали лучше, чем мы. Когда такое было?

    Единственным светлым пятном на турнире стал гол Василия Березуцкого в ворота англичан. Все остальное – это стыдоба просто. Я говорил бы не столько про Слуцкого, сколько про игроков», – отметил Колосков.

    Источник: ПФЛ

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    21.06.2016 05:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 июня 2016, 13:19

      Просто у Березуцкого голова квадратная, вот и вся причина.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 июня 2016, 09:57

      Какой гол Березутского который соучайно залетел пытаясь скинуть на пяточок. Другое дело если сказать о голе Глушакого.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 июня 2016, 09:46

      Единственным светлым пятно было бы отсутствие этой сборной на Евро а не случайный гол Березы. Скоро будем отмечать "100 лет ожидания футбольного чуда". Пока от их неоправданных зарплат не отнимумут столько нулей сколько они проиграли Уэльсу ничего не произойдёт.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 июня 2016, 08:49

      Солидарен. Игрочишки...(((

      0
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      Рейтинг: +15

      Craftsmaster 21 июня 2016, 08:46

      Братья РОССИЯНЕ!
      Поддержим петицию за развитие Футбола в РОССИИ!
      (хотел написать до Евро2016 но подождал провала на турнире)
      Адресовано МУТКО, РФС, РФПЛ, Олигархам и конечно Путину!!!!!!!!!!!!
      Чтобы поднять уровень футбола в России к Чемпионату 2018, и достойно в нём выступить предлагаю: Срочно!,

      1. Создать Футбольный клуб ФК Росиия2018
      2. Учредителем и хозяином клуба (спонсором) назначить РФС
      3. Указом Путина: Обязать всех олигархов и крупнейших госкомпаний, к ежемесячным (квартальным) выплатам на развитие футбола в России и содержание ФК Росиия2018.
      4. Включить ФК Росиия2018 в чемпионат РФПЛ 2016-2017г (с правом участия в международных кубках)
      5. Срочно скорректировать проект календаря игр РФПЛ 2016-2017г
      6. Назначить тренером ФК Росиия2018 отечественного тренера (из тех кто не тренировал сборную и проповедует атакующий стиль игры. Он же – тренер Сборной России.
      7. В качестве игроков ФК Росиия2018 пригласить отечественных футболистов возрастом до 26-27 лет не заигранных за сборную России (Лучших из футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ)
      8. Если игрок любого футбольного клуба России дал согласие выступать в ФК Росиия2018, то руководству данного клуба не препятствовать в этом, а оказать содействие.
      9. При наборе игроков в команду тренерам ФК Росиия2018 руководствоваться не только физическими и техническими данными футболиста, а также его морально-волевыми качествами. Для кого ЧЕСТЬ играть за Россию
      10. Заранее оговорить потолок зарплат в команде, чтоб этот потолок не превышал зарплату среднестатистического россиянина (это для связи с народом). Чтоб играли не ради денег, а за честь страны
      11. Во всех международных товарищеских матчах до ЧМ 2018 Сборную России представляют игроки ФК Росиия2018
      12. Самых талантливых футболистов других команд, которые были признаны лучшими в своих командах по народным опросам, приглашать в сборную России на просмотр.
      13. Оградить Тренера Сборной России от влияния из вне от любых структур(футбольных и не фубольных), при выборе игроков на международный матч.
      Возможно только при выполнении этих перечисленных пунктов Нам-Россиянам не будет стыдно за игроков Сборной России. И в ней будут играть не зажравшиеся и зажиревшие от баснословных контрактов люди, которым чсть страны по-барабану, а достойные и талантливые Футболисты.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 июня 2016, 08:36

      Убираем лимит,остаются только конкурентоспособные ,остальные в ФНЛ, пусть сборной не будет,но за то хоть клубы в Европе что то будут показывать.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 июня 2016, 07:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гол Березуцкого с нарушением правил.
      Вышли на Евро из группы и что?-- ни Австрия , ни Швеция не блещут игрой.

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      Рейтинг: +577

      yurdin > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 июня 2016, 08:25

      И только один укродолбо.б всё зудел: "Гол Березуцкого с нарушением правил"- это когда всё очевидно и никто даже не обсуждает. Укропия головного мозга у тебя, Вата и стекло)))

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 21 июня 2016, 06:19

      А гол Глушакова не понравился?

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Грыззь 21 июня 2016, 07:26

      интересный факт, после работы со слуцким глушаков за короткий промежуток времени забил первые 2 мяча в своей проф карьере головой =)

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      Рейтинг: +38

      Jackman 21 июня 2016, 06:04

      Ок и что теперь делать? Так и будем дальше языками чесать или пора уже действовать? Настало время принимать решения.

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