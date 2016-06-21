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  • Бубнов: «Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро»

Бубнов: «Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро»

21 июня 2016, 04:21
26

Известный эксперт Александр Бубнов оценил состояние российского футбола в свете неудачного выступления национальной команды на Евро-2016.

«Системный подход к футболу должен быть фундаментально реформирован. При нынешнем формате чемпионат России – это соревнование легионеров. Зачастую весьма средний уровень не мешает им задавать тон в своих клубах. Так называемые российские звезды получают неоправданно высокие зарплаты, и на фоне легионеров создается иллюзия, будто они что-то из себя представляют. В первую очередь речь идет о группе атаки. Без ставки на воспитание своей молодежи российский футбол никогда не будет прогрессировать. Главный тренер сборной должен быть освобожден от совместительства и другой футбольной деятельности. Это следует прописать законодательно», – считает Бубнов.

Также он поделился размышлениями о перспективах сборной России на ЧМ-2018.

«Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро, но еще и проиграли стратегически. За два года до домашнего чемпионата мира из очевидных исходных есть лишь полное смятение. Нет ни тренера, ни лидера команды, ни даже сколь-нибудь явного костяка будущего коллектива. Через спарринги с сильными соперниками за этот срок можно наиграть новых футболистов, но опыта больших турниров им уже получить неоткуда, в квалификации, где также другой уровень накала, они не сыграют. Посмотрите на сборную Франции, обладающую классным подбором исполнителей, тем не менее испытывающую трудности. На сегодняшний день выход в финальную часть Евро – максимум, на который способна сборная Россия. А на ЧМ-2018 выступить хуже будет сложно в любом случае».

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Россия Бубнов Александр
Комментарии (26)
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gor77
1466475807
Ну, вылетели с чемпионата. И что? А кто-нибудь обратил внимание, что сборная Бразилии тоже вылетела из кубка Америки? Да ещё как вылетела! А там-то ребята по-круче наших "футболистов" будут. Да! Много нас - домашних "тактиков - тренеров" на диване! )))))))
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Lamantyn
1466483671
Всех "звезд" российского футбола в пердив... а в основные команды легионеров хорошего качества и молодежь которая хочет играть и набираться опыта.... только тогда может к 18-му году что-то новенькое нарисуется... а лимит... да не нужно никакого лимита тогда и будет борьба за возможность поиграть на высоком уровне...
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sochi-2013
1466483980
Отобрались на Евро, сказали спасибо этому составу. а привозить надо было ...... Романцев перечислил, + молодежь из Ростова.
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111ax
1466484792
кто бы что не наговаривал на Слуцкого - ни один бы тренер не смог бы ничего с этими футболистами. Уровень футбола в стране крайне низок и футболистов даже крепкого среднего уровня нет.
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naumanov
1466485158
нет будущего. их даже гвардиола не заставит нормально играть
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Dimanz
1466485607
Наши по полю ходят как у себя на даче)). Нет мотивации и амбиций.
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семенчик
1466485719
Все заканамернно!! Как развиваем футбол так и играем!!
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kauk
1466487552
дали бой красавцы всего 3 мяча пропустили
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гость shuh
1466488733
попробую по Бубновски патриотизм - 0 настрой на игру - 0 мастерство - 0 отдача на поле - 0 розыгрыши штрафных - 0 розыгрыши угловых - 0 взаимодействие - 0 зачем ехали на чемпионат что-бы опозорится? из 24 команд самая слабая и без вольная!
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kuchipachi
1466491181
пока у нас наши футболисты получают миллионы просто за то, что у них российский паспорт и без них ни одна команда не сможет играть - ни чего не изменится. у них нет желания прогрессировать, они варятся в своем болоте считая, что они звезды, ни в чем себе не отказывают и ни к чему не стремятся. на всех этих ЧЕ и ЧМ они просто душой и телом завидуют своим коллегам, которые отдыхают где то, а им надо впахивать... все они скорее всего сразу пакуют чемоданы и летят на моря-океаны отдыхать. им в х..й не впился ни один лишний турнир, который помешает их отдыху.
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