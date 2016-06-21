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    Бубнов: «Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро»

    Известный эксперт Александр Бубнов оценил состояние российского футбола в свете неудачного выступления национальной команды на Евро-2016.

    «Системный подход к футболу должен быть фундаментально реформирован. При нынешнем формате чемпионат России – это соревнование легионеров. Зачастую весьма средний уровень не мешает им задавать тон в своих клубах. Так называемые российские звезды получают неоправданно высокие зарплаты, и на фоне легионеров создается иллюзия, будто они что-то из себя представляют. В первую очередь речь идет о группе атаки. Без ставки на воспитание своей молодежи российский футбол никогда не будет прогрессировать. Главный тренер сборной должен быть освобожден от совместительства и другой футбольной деятельности. Это следует прописать законодательно», – считает Бубнов.

    Также он поделился размышлениями о перспективах сборной России на ЧМ-2018.

    «Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро, но еще и проиграли стратегически. За два года до домашнего чемпионата мира из очевидных исходных есть лишь полное смятение. Нет ни тренера, ни лидера команды, ни даже сколь-нибудь явного костяка будущего коллектива. Через спарринги с сильными соперниками за этот срок можно наиграть новых футболистов, но опыта больших турниров им уже получить неоткуда, в квалификации, где также другой уровень накала, они не сыграют. Посмотрите на сборную Франции, обладающую классным подбором исполнителей, тем не менее испытывающую трудности. На сегодняшний день выход в финальную часть Евро – максимум, на который способна сборная Россия. А на ЧМ-2018 выступить хуже будет сложно в любом случае».

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.06.2016 04:21
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 21 июня 2016, 09:39

      пока у нас наши футболисты получают миллионы просто за то, что у них российский паспорт и без них ни одна команда не сможет играть - ни чего не изменится. у них нет желания прогрессировать, они варятся в своем болоте считая, что они звезды, ни в чем себе не отказывают и ни к чему не стремятся. на всех этих ЧЕ и ЧМ они просто душой и телом завидуют своим коллегам, которые отдыхают где то, а им надо впахивать... все они скорее всего сразу пакуют чемоданы и летят на моря-океаны отдыхать. им в х..й не впился ни один лишний турнир, который помешает их отдыху.

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2016, 09:13

      Смотрел матч, так там только Кокорин и Мамаев могли получить мяч и пробежаться с ним, а все остальные сразу пасы делали,и чаще-всего в никуда. Широков пытался играть пяткой, и хоть бы разок его передача прошла. А еще дико удивило, что угловые подавал кривоногий Комбаров. Он и с фланга то навесить нормально не может, зато на угловые поставили. А по ходу матча с Уэльсом только Игоря можно похвалить, сейвов много сделал.

      2
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 21 июня 2016, 08:58

      попробую по Бубновски
      патриотизм - 0
      настрой на игру - 0
      мастерство - 0
      отдача на поле - 0
      розыгрыши штрафных - 0
      розыгрыши угловых - 0
      взаимодействие - 0
      зачем ехали на чемпионат что-бы опозорится?
      из 24 команд самая слабая и без вольная!

      5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > гость shuh 21 июня 2016, 12:01

      Ну поддерживай натурализацию,пусть чёрные бегают за нас,ТНТ шуток больше подкинем,а то мало они нас стебут на весь мир.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 21 июня 2016, 08:39

      дали бой красавцы всего 3 мяча пропустили

      7
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      Рейтинг: +319

      семенчик 21 июня 2016, 08:08

      Все заканамернно!! Как развиваем футбол так и играем!!

      8
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 21 июня 2016, 08:06

      Наши по полю ходят как у себя на даче)). Нет мотивации и амбиций.

      5
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      Рейтинг: +56

      naumanov 21 июня 2016, 07:59

      нет будущего. их даже гвардиола не заставит нормально играть

      4
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 июня 2016, 07:53

      кто бы что не наговаривал на Слуцкого - ни один бы тренер не смог бы ничего с этими футболистами. Уровень футбола в стране крайне низок и футболистов даже крепкого среднего уровня нет.

      5
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 21 июня 2016, 07:49

      Неудевительно (((

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 21 июня 2016, 07:39

      Отобрались на Евро, сказали спасибо этому составу. а привозить надо было ...... Романцев перечислил, + молодежь из Ростова.

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