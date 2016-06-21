Бубнов: «Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро»

пока у нас наши футболисты получают миллионы просто за то, что у них российский паспорт и без них ни одна команда не сможет играть - ни чего не изменится. у них нет желания прогрессировать, они варятся в своем болоте считая, что они звезды, ни в чем себе не отказывают и ни к чему не стремятся. на всех этих ЧЕ и ЧМ они просто душой и телом завидуют своим коллегам, которые отдыхают где то, а им надо впахивать... все они скорее всего сразу пакуют чемоданы и летят на моря-океаны отдыхать. им в х..й не впился ни один лишний турнир, который помешает их отдыху.
Известный эксперт Александр Бубнов оценил состояние российского футбола в свете неудачного выступления национальной команды на Евро-2016.
«Системный подход к футболу должен быть фундаментально реформирован. При нынешнем формате чемпионат России – это соревнование легионеров. Зачастую весьма средний уровень не мешает им задавать тон в своих клубах. Так называемые российские звезды получают неоправданно высокие зарплаты, и на фоне легионеров создается иллюзия, будто они что-то из себя представляют. В первую очередь речь идет о группе атаки. Без ставки на воспитание своей молодежи российский футбол никогда не будет прогрессировать. Главный тренер сборной должен быть освобожден от совместительства и другой футбольной деятельности. Это следует прописать законодательно», – считает Бубнов.
Также он поделился размышлениями о перспективах сборной России на ЧМ-2018.
«Мы не просто оказались слабейшей командой на Евро, но еще и проиграли стратегически. За два года до домашнего чемпионата мира из очевидных исходных есть лишь полное смятение. Нет ни тренера, ни лидера команды, ни даже сколь-нибудь явного костяка будущего коллектива. Через спарринги с сильными соперниками за этот срок можно наиграть новых футболистов, но опыта больших турниров им уже получить неоткуда, в квалификации, где также другой уровень накала, они не сыграют. Посмотрите на сборную Франции, обладающую классным подбором исполнителей, тем не менее испытывающую трудности. На сегодняшний день выход в финальную часть Евро – максимум, на который способна сборная Россия. А на ЧМ-2018 выступить хуже будет сложно в любом случае».
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