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    Бэйл: «Выпивать не будем. Мы – профессионалы»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил игру команд в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против России (3:0).

    «Не считаю, что Россия сыграла очень слабо. Это мы сыграли очень-очень хорошо. Потому, да, смотрелись в разы сильнее соперника. Но, повторюсь, я не считаю Россию плохой командой.

    Будем ли мы выпивать сейчас? Нет, конечно. Мы все — профессионалы», – сказал Бэйл.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 03:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Beim 21 июня 2016, 09:56

      А русские пьют после каждогл матча, вот какие у нас профессионалы. Победа празднуем, ничья празднуем ведь не проиграли, а если порожение то с горечью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 21 июня 2016, 07:44

      А русские пьют потому что проиграли всего 3-0

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 21 июня 2016, 06:55

      А наши и не просыхают.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:12

      И не надо...Вздрючте всех!

      -1
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