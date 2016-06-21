Бэйл: «Выпивать не будем. Мы – профессионалы»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил игру команд в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против России (3:0).

«Не считаю, что Россия сыграла очень слабо. Это мы сыграли очень-очень хорошо. Потому, да, смотрелись в разы сильнее соперника. Но, повторюсь, я не считаю Россию плохой командой.

Будем ли мы выпивать сейчас? Нет, конечно. Мы все — профессионалы», – сказал Бэйл.