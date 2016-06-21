Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Наши форварды не поняли, что им делать»

    Полузащитник сборной России Роман Широков поделился размышлениями об игре команды против Уэльса (0:3) и о выступлении на Евро-2016 в целом.

    «Не хватило качественной игры, Уэльс нас полностью переиграл. Ожидали выхода из группы, но выступление провальное, если мы занимаем четвертое место.

    С большими надеждами мы всегда приезжаем и, к сожалению, всегда уезжаем, разочаровывая самих себя и еще больше наших поклонников. Раз так мы сыграли, значит, наши форварды не поняли, что им делать», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 21 июня 2016, 09:00

      У нас вся команда не поняла что нужно делать.... Как говориться состав не подъехал))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2016, 07:59

      "Рома, "поздно пить баржоми, когда отвалилась печень"..... надо было играть и забивать, а не заниматься демагогией (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 21 июня 2016, 07:24

      Но сам то отметился результативной передачей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Eighty 21 июня 2016, 07:15

      Сидел бы дома, ёпт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 21 июня 2016, 04:35

      Мы будем выходить из группы только в одном случае: если дальше проходят все команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 июня 2016, 04:14

      Мастер обвинить кого угодно, но только не себя...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 июня 2016, 03:24

      это тоже самое что сказать:водитель не понял что ему нужно рулить,врач не понял что ему нужно врачевать и т.д. Они реально аутисты что ли? Они думали что им дом нужно будет построить?или деталь на станке выточить?или борщ варить?как бля*ь можно не понять что делать в своей профессии,если не вчера в неё пришел?ходишь такой в туалет по маленькому 40 лет,и тут в один прекрасный момент заходишь в туалет и не понимаешь что делать нужно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 02:42

      И напы, и хавы, и защита, да и тренер тоже, скатались бесплатно во Францию по тарифу "всё включено"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 21 июня 2016, 02:24

      форварды? ))) а остальные типо справились со своей задачей на 100% )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      Joker1985 21 июня 2016, 02:17

      С какого хрена на поле вышел,Широков? Тебе давно на пенсию надо было

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Joker1985 21 июня 2016, 06:22

      думаю, не Широков решил себя в состав поставить. По стартовому составу - вопросы к тренеру, а вот по самой игре - ко всем игрокам. Ходили весь матч, даже когда были возможности для контратаки. Боюсь представить, если бы Акинфеев играл на уровне остальных, 0-6 минимум было бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11