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    Мутко: «Я против совмещения постов тренера в клубе и сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о будущем тренере сборной России.

    «Про отставку Леонид Викторович сказал на эмоциях, чтобы не разбирать каждого игрока по косточкам, все-таки часть из этих игроков и в дальнейшем будут составлять костяк команды. Поэтому взял вину на себя, я бы не возражал, чтобы он продолжил работать. Совмещение (постов тренера в клубе и сборной)? Нет, я против», – заявил Мутко.

    Напомним, ранее Леонид Слуцкий предложил сменить наставника команды.

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    Источник: ТАСС

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    21.06.2016 01:38
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +44

      Kareon 21 июня 2016, 13:23

      Молодые нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 21 июня 2016, 13:20

      Ну правильно костяк тот же игнашевич березуцкии широков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 июня 2016, 08:28

      Да всем насрать на твоё мнение, иди ты уже нахер на пенсию,портовой оленевод.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 21 июня 2016, 06:57

      "Я против совмещения", - сказал министр спорта и глава РФС

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2016, 06:08

      О чем ты думал раньше?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 21 июня 2016, 05:45

      Легкоатлетов отцепили от ОИ,а эти сами спрыгнули с поезда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Марь_Я 21 июня 2016, 05:10

      Мутко надо убирать. проблемы во всех видах спорта! абсолютно во всех. и везде по его словам виноваты тренеры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 июня 2016, 04:43

      да надо тебя с поста снимать и нойштедтера к тебе отправить из сборной,чтобы беляшами на вокзале торговали

      1
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      Рейтинг: +18

      Вовааа 21 июня 2016, 04:39

      Ну раз украинские политики переписываю историю....давайте в наши учебники внесём "Битву в Марселе"....Слава нашим фанатам и болельщикам!Единственные кто отстоял честь страны и спортсменов!Мутко, уйди!!будем ждать такого министра кто поставит лимит на зарплату и будет отстаивать честь и достоинство Российского спорта вообщем.а не пить пивас в раздевалке после англии.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 июня 2016, 04:31

      Что же раньше молчал?

      0
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