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    Валуев: «Перестал смотреть это позорище на 15-20 минуте»

    Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче с Уэльсом (0:3).

    «Позорище перестал смотреть на 15-20 минуте. Отвлекся на более важное. Болеть до конца хочется тогда, когда видишь борьбу, накал, желание.

    Игроки сборной не должны быть мягкими. Ты вышел на поле в форме России – бейся за страну, ты обязан понимать, как за тебя болели в России.

    Вышел в футболке сборной России – бейся! Так, как Федор Емельяненко. Я все сказал», – написал Валуев в своем Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 01:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      pallavr 21 июня 2016, 13:00

      https://www.change.org/p/росси
      йская-футбольная-премье.. есть предложение, после вчерашней игры сборной - к примеру 1канал или матч тв отправляет людей, понимающих в футболе по нашим городам и весям, специалисты ходят по дворам, смотрят на играющих дворовых ребят, отбирают понравившихся, собирают"Сборную двора" И в прямом эфире проводим матч, Сборная России и Сборная двора, рейтинг будет зашкаливать, а в случае победы дворовых ребят , отправляем их на международные турниры. Спасибо.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 03:01

      Я же это позорище вытерпела до конца, всё на что-то надеялась, наивная...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 июня 2016, 02:21

      Валуева в тренеры сборной!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Sshhh... 21 июня 2016, 01:35

      Все верно

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