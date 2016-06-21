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    Бэйл: «Это был лучший матч из тех, в которых мне доводилось участвовать»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями после победы в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

    «Очевидно, что мы понимали: в этой игре на кону стоит все. Все было в наших руках, и перед матчем мы сказали друг другу, что нужно выйти на поле, получить удовольствие от футбола и ни о чем не жалеть. Эта игра была, вероятно, лучшей из тех, в которых мне доводилось участвовать.

    Мы говорили, что не хотим просто отбывать номер на поле. Мы приложили все усилия, чтобы выиграть группу и добиться максимально возможного результата. Теперь ждем следующего соперника», – сказал Бэйл.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 03:09

      Славно покуражился над нашими, обидно конечно, но получили то, что заслужили

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