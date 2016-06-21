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    Слуцкий: «Тренера менять нужно точно, остальные вопросы к РФС»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после матча с Уэльсом (0:3) взял всю вину за неудачное выступление команды на себя.

    «Много чего не хватило. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Когда проиграл по всем статьям трудно подбирать слова. Готов взять всю вину на себя. Ребята старались, но мои ошибки не позволили сыграть более качественно. Тренера менять нужно точно. Остальные вопросы к РФС», – заявил Слуцкий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 01:06
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 21 июня 2016, 05:49

      Кому от этого легче?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Марь_Я 21 июня 2016, 05:07

      Слуцкий молодец. он хоть что то попытался сделать с этим безвольными амебами.
      герой матча - Акинфеев. спасибо ему за то, что не позволил заколотить в наши ворота еще больше безответных мячей.
      поразила меня ситуация с передачей капитанской повязки. стыд и позор. разве можно так? Березуцкий - фу просто, Игнашевич, как девочка капризная. должен был надевать хотя бы за опыт и вести команду за собой. перекидывали эту капитанскую повязку как что-то такое, что стыдно взять в руки!
      оставить Слуцкого и Акинфеева, остальных в утиль.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +38

      -lol- 21 июня 2016, 04:17

      Нехрен 3 напов ставить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Livkot 21 июня 2016, 03:52

      Пока в сборной будут играть зенит и цска, притом пенсионеры, ИГРЫ не будет, надо брать молодых и голодных на победу со всей россии а не с 2 клубов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 02:18

      Слуцкий: «Тренера менять нужно точно, остальные вопросы к РФС».

      Совершенно согласен! Главного тренера нужно давно менять в ЦСКА. Сколько уже лет об этом пишу! Чтобы избежать очередного и хронического позора в Европе!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 02:06

      Все сборные,да и клубы строят концепцию построения и развития стратегии игры. В случае сборной России это вальяжное катание мяча на своей половине. ПОЗОРНИКИ во главе с МИНИСТРОМ спорта

      2
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 01:59

      вопросы к РФС??? А ты,что,уже не министр???

      0
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      Рейтинг: +23

      Марь_Я > AVAR-05 21 июня 2016, 05:08

      с каких пор Слуцкий министр?

      1
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      Рейтинг: +127

      талхк 21 июня 2016, 01:36

      Уважение Лене,который согласился вообще бесплатно поработать с деревянными, потом признать свои ошибки и сделать самоотвод.

      5
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