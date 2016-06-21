Шпрыгин: «Просто задержали, ничего не понимаю»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал об обстоятельствах своего задержания французскими властями во время матча третьего тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Уэльса (0:3).

«Просто задержали, ничего не объяснили, пока ничего не понимаю», – сказал Шпрыгин.

Напомним, после фанатских беспорядков в Марселе Шпрыгин и еще 19 представителей ВОБ были выдворены из Франции, однако глава организации решил посетить матч против Уэльса, после чего снова был задержан.