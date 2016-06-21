Мутко: «Это наш уровень»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Так и произошло – такой у нас уровень футбола. Надо работать над этим. Надо признать это: что сегодня такой уровень у нас, что нет игроков высочайшего уровня. Объективная ситуация такова.

В одночасье ничего не сделаешь – чемпионат должен расти, игроки должны появляться. Надо заниматься этим и не уничтожать друг друга. Вам кажется, что у них нормальный физический уровень, но 6-7 игроков впервые играли на таком уровне. У многих может даже нежелание расти, двигаться, совершенствоваться, а здесь надо через не могу.

Здесь много нюансов: надо в психологическом плане спокойно возвращаться, уметь играть на таких турнирах. Надо научиться выходить из подгруппы. Спад после 2008 года объективен. Но какие игроки там были, играли в европейских клубах, футболисты другого уровня.

Мы все расстроены все – болельщики, миллионы людей. Будем делать выводы. Спасибо всем, кто поддерживал, продолжайте делать это», – заявил Мутко.