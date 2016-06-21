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Мутко: «Это наш уровень»

21 июня 2016, 00:50
20

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Так и произошло – такой у нас уровень футбола. Надо работать над этим. Надо признать это: что сегодня такой уровень у нас, что нет игроков высочайшего уровня. Объективная ситуация такова.

В одночасье ничего не сделаешь – чемпионат должен расти, игроки должны появляться. Надо заниматься этим и не уничтожать друг друга. Вам кажется, что у них нормальный физический уровень, но 6-7 игроков впервые играли на таком уровне. У многих может даже нежелание расти, двигаться, совершенствоваться, а здесь надо через не могу.

Здесь много нюансов: надо в психологическом плане спокойно возвращаться, уметь играть на таких турнирах. Надо научиться выходить из подгруппы. Спад после 2008 года объективен. Но какие игроки там были, играли в европейских клубах, футболисты другого уровня.

Мы все расстроены все – болельщики, миллионы людей. Будем делать выводы. Спасибо всем, кто поддерживал, продолжайте делать это», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
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SPARTAK-ARMANi
1466459614
Мудко съеби со спорта ты наконец и тогда все будет хорошо . это первое что надо сделать . сука пойми ты это наконец
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deinego77@yandex.ru
1466459788
Иди в жопу урод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Бабло можете только грести!!! Черти никчёмные! Сейчас и Олимпиаду просрём! Если на неё поедим!!!
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мистер никто
1466459986
это твой уровень УРОД БЛ Я
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AVAR-05
1466460084
Мутко-в ОТСТАВКУ
Ответить
Krasnodar 123
1466460206
Лимит усиляй и бабло пиляй с Капелами на большее ты не способен
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Sshhh...
1466460331
Расти и развиваться получая такие бабки, сложно. Итак жизнь удалась. Лимит придумали но очень средним игрокам выдали паспорта. Че за уйня происходит Виталик? Как развиваться-то блять? Заебали, право. Садитесь с Лёней в прецепной и ебаште в Колыму.
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kykyi
1466460849
Мутко, не надо говорить от имени всех, это ТВОЙ уровень, в стране есть талантливые люди, мы не третий сорт.
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mutabor0992
1466463282
Вот сука петух!Твой уровень на калине ездить!Да и всей сборной.Что за херня?Он что нас за идиотов держит?
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Ronaldinho R10
1466466695
Это ТВОЙ уровень, ЧМО жирное.
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yanedo
1466479712
да пошёл ты тварь
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