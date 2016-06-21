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    Мутко: «Это наш уровень»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    «Так и произошло – такой у нас уровень футбола. Надо работать над этим. Надо признать это: что сегодня такой уровень у нас, что нет игроков высочайшего уровня. Объективная ситуация такова.

    В одночасье ничего не сделаешь – чемпионат должен расти, игроки должны появляться. Надо заниматься этим и не уничтожать друг друга. Вам кажется, что у них нормальный физический уровень, но 6-7 игроков впервые играли на таком уровне. У многих может даже нежелание расти, двигаться, совершенствоваться, а здесь надо через не могу.

    Здесь много нюансов: надо в психологическом плане спокойно возвращаться, уметь играть на таких турнирах. Надо научиться выходить из подгруппы. Спад после 2008 года объективен. Но какие игроки там были, играли в европейских клубах, футболисты другого уровня.

    Мы все расстроены все – болельщики, миллионы людей. Будем делать выводы. Спасибо всем, кто поддерживал, продолжайте делать это», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2016 00:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +231

      yanedo 21 июня 2016, 06:28

      да пошёл ты тварь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 июня 2016, 02:51

      Это ТВОЙ уровень, ЧМО жирное.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 01:56

      Всех сука на колыму!Пусть золото намывают раз в футбол им в западло играть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 21 июня 2016, 01:56

      А смысл выходить на такие турниры тогда....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 01:54

      Вот сука петух!Твой уровень на калине ездить!Да и всей сборной.Что за херня?Он что нас за идиотов держит?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 21 июня 2016, 01:45

      уровень-то не такой, чтобы нас унижали. мы слабее Уэльса, это понятно. но чтобы 0-3, плюс куча неиспользованных валлийцами моментов и просто издевательство на поле и с трибун, это не наш уровень. парни пасс отдать не могли. все мимо, все перехватывали. если это наш уровень, то он примерно идентичен с уровнем сборной Лихтенштейна - лучше чем у карликов вроде Сан-Марино и Андорры, но все равно совсем слабый для того, чтобы хотя бы с командами ниже среднего добиваться результата

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 июня 2016, 01:34

      Верно все говорит. Таков уровень. Фиг знает кто его будет поднимать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 21 июня 2016, 01:25

      Зэто ВАШ уровень!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:23

      УБРАТЬ ЛЕМИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ!!!!!!! НЕЛЬЗЯ Платить ИГРОЧИШКАМ И челам ФНЛ (КОКОРИН) ЕБАНУТЫЕ деньги сопоставимые с годовым бюджетом федераций футбола некоторых стран!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vlad1969 21 июня 2016, 01:48

      Во во Албанцы и то лучше играют, до развивались футбол. Хотя кто там что развивает, просто бабло бюджетное разворовывают, надули этот мыльный пузырь и сосут из него деньги.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 июня 2016, 01:14

      Мутко, не надо говорить от имени всех, это ТВОЙ уровень, в стране есть талантливые люди, мы не третий сорт.

      5
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