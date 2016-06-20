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    Евро-2016. Уэльс разгромил Россию и стал первым в группе

    Сборная Уэльса разгромила Россию в 3-м туре группового этапа Евро-2016. Голы в ворота команды Леонида Слуцкого забили Аарон Рэмзи, Нил Тэйлор и Гарет Бэйл.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

    Россия – Уэльс – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Рэмзи, 11; 0:2 – Тэйлор, 20; 0:3 – Бэйл, 67.

    Россия: Акинфеев, Комбаров, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 46), Смольников, Глушаков, Мамаев, Широков (Головин, 52), Смолов (Самедов, 70), Кокорин, Дзюба.

    Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэйвис, Честер, Уильямс, Рэмси, Аллен (Эдвардс, 74), Ледли (Кинг, 76), Бэйл (Черч, 83), Воукс.

    Предупреждения: Воукс, 17; Мамаев, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 23:49
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    Комментарии162
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      Рейтинг: +19

      SAgiDG 21 июня 2016, 17:35

      Поздравляю команду Уэльс с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      sarra 21 июня 2016, 17:27

      это какой-то позор(с)

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 21 июня 2016, 17:23

      Главное гимн свой пели Русские так будто готовы были на куски разорвать валийцев ..а получилось сами знаете как ....

      0
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      Рейтинг: +6

      чепушило 21 июня 2016, 17:17

      Слуцкий и мутко геи

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 21 июня 2016, 17:11

      Всё таки лучше убрать лимит на легов,потом бы я посмотрел какова настоящая стоимость наших горефутболистов

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2016, 16:57

      Пока не будит спортивной злости у игроков сборной такие результаты будим видеть. Евсеев не классный игрок был, но была спортивная злость, еще Карпин, Юран эти игроки были обозленные на поле из нынешней сборной такие игроки Денисов и Дзагоев.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2016, 16:57

      Увидел в новостях счет и нисколько не удивился итогу, одно расстроило - надо было в тотал-тор на деньги играть, поднял бы дох...я.
      Наша сборная предсказуема....

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2016, 16:52

      Надеюсь к ЧМ 2018 большую часть игроков уберут. Если биться не хотят за очки в группе, так пускай лучше молодежь играет, и неважно,что у них опыта нет и стабильности, зато они будут биться до последнего, и им никто не скажет,что они ничего не делали на поле.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2016, 16:49

      Сделали б им зарплаты по 20 тысяч и пускай и дальше так играют. Хотят больше, пускай прибавляют в игре. Ощущение на игре было, что играют 10 улиток и Акинфеев. Все еле-еле, предсказуемо и как всегда через жопу.

      2
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 21 июня 2016, 16:28

      Во время войны русским перед атакой давали сто грамм
      и войну они выиграли, может и футболистам надо бы выдавать,
      а то бегали как в штаны накакали.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > гость shuh 21 июня 2016, 16:39

      Может им и выдали. Видно много закуски было)))

      -1
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