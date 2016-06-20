Евро-2016. Уэльс разгромил Россию и стал первым в группе

Поздравляю команду Уэльс с победой!!!
Сборная Уэльса разгромила Россию в 3-м туре группового этапа Евро-2016. Голы в ворота команды Леонида Слуцкого забили Аарон Рэмзи, Нил Тэйлор и Гарет Бэйл.
Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур
Голы: 0:1 – Рэмзи, 11; 0:2 – Тэйлор, 20; 0:3 – Бэйл, 67.
Россия: Акинфеев, Комбаров, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 46), Смольников, Глушаков, Мамаев, Широков (Головин, 52), Смолов (Самедов, 70), Кокорин, Дзюба.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тэйлор, Дэйвис, Честер, Уильямс, Рэмси, Аллен (Эдвардс, 74), Ледли (Кинг, 76), Бэйл (Черч, 83), Воукс.
Предупреждения: Воукс, 17; Мамаев, 64.