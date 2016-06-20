Фаната сборной Уэльса увезла скорая с матча против России

не вынесла душа фаната
российской в мяч игры
Одному из болельщиков сборной Уэльса стало плохо во время матча с Россией. Фаната со стадиона увезла скорая с сердечным приступом.
Напомним, после первого тайма Уэльс обыгрывает Россию со счетом 2:0.
Одному из болельщиков сборной Уэльса стало плохо во время матча с Россией. Фаната со стадиона увезла скорая с сердечным приступом.
Напомним, после первого тайма Уэльс обыгрывает Россию со счетом 2:0.
не вынесла душа фаната
российской в мяч игры
Здоровья ему
Опять Россия виновата?))))))))))))))))))
там люди живут футболом и переживают за сборную, команда впервые за 60 лет вышла на евро и еще с группы и в стране сейчас не у всехсердце выдерживает от счастья
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Захлебнулся от смеха что ли