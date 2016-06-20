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    Фаната сборной Уэльса увезла скорая с матча против России

    Одному из болельщиков сборной Уэльса стало плохо во время матча с Россией. Фаната со стадиона увезла скорая с сердечным приступом.

    Напомним, после первого тайма Уэльс обыгрывает Россию со счетом 2:0.

    Источник: ТАСС

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    20.06.2016 23:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 21 июня 2016, 01:23

      не вынесла душа фаната
      российской в мяч игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 июня 2016, 00:30

      Здоровья ему

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 00:07

      Опять Россия виновата?))))))))))))))))))

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2016, 00:02

      там люди живут футболом и переживают за сборную, команда впервые за 60 лет вышла на евро и еще с группы и в стране сейчас не у всехсердце выдерживает от счастья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 июня 2016, 23:57

      Ну и Евро однако. Там приступ там умирает кто то. Проклятая земля Франции...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2016, 23:53

      Он просто сроду таких лохов не видел.

      3
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > kykyi 21 июня 2016, 00:08

      Убил)))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > AVAR-05 21 июня 2016, 00:16

      Убил не я, наши футболеры и не только тебя, но и болелу из Уэльса.

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 июня 2016, 23:44

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 июня 2016, 23:31

      Захлебнулся от смеха что ли

      2
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