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Мостовой: «Сборная России – худшая на Евро-2016»

20 июня 2016, 21:22
33

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении команды на Евро-2016.

«Я посмотрел игру всех команд и могу сказать, что сборная России — худшая. Там нет футбола, нет нападающих. Мне ничего не нравится. Очко, отыгранное на последней минуте матча со сборной Англии, дает надежду, и даже есть возможность выиграть у Уэльса и выйти в 1/8 финала, но я не вижу никаких перспектив у этой команды.

Это не из-за игроков, они есть, но никто из них не играет за пределами России. Но чтобы соревноваться на этом уровне, необходимо выезжать и играть в сильных лигах. В России едва ли наберется четыре хороших команды, и лучшие футболисты, играющие в них, приехали из других стран, а самый решительный из них, Халк, вошел в расширенный состав сборной Бразилии. Российским футболистам не хватает соревновательного азарта. Им неплохо живется, они много зарабатывают. Здесь сложно расти и улучшать свой уровень», – приводит слова Мостового ИноСМИ с ссылкой на El Pais.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Мостовой Александр
Комментарии (33)
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Pro100Kid
1466447375
Мостовой такой крутой эксперт. Ну вот было у нас золотое поколение 90-х с Мостовым и?...
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Саня БУБА
1466447377
....наконец то хоть кто то, по мимо бубнова, стал правду говорить!!!...респект мостовому!!!
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Андрей Ермошин
1466447407
Согласен целиком и полностью. Хочется добавить, что у игроков сборной отсутствует любовь к Родине и российским болельщикам, на них им плевать.
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ljrljr0505
1466448415
к сожалению мостовой прав.
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Wiskey
1466450527
Объективно и лаконично! И пусть кто-нибудь поспорит! 100% в точку! Хоть кто-то правду говорит! Нет команды...нееет!
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sevsor
1466450669
Судя по тому, что я сейчас наблюдаю по ТВ, Мостовой ещё очень лестно отозвался о "сборной России"...20 минут прошло, а уже две штуки нам влепили...Наш уровень - это Люксембург, Андорра, Лихтенштейн...
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sergey_86-76
1466450964
САМОЕ ОБИДНОЕ, ЧТО ТАКОЕ ЖЕ Г...НО НАС ЖДЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА.
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novic-83
1466452328
НЕТ СЛОВ ПАРНИ НЕТ СЛОВ. ГРУСТЬ ТОСКА
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Саня БУБА
1466452828
.....сашку на царство!!!.....а вообще то прискорбно все это....высокооплачиваемое г...но!!!...совокупная зарплата игроков нашей сборной думаю в раз 5 выше резвых валлийцев!!!
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Саня БУБА
1466455626
.....блин, столько водки у меня нет, что бы пережить такой позор!!!!....один момент и то - по воробьям!!!...пойду, нажрусь пельменей и сделаю себе харакири!!!
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