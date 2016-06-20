Мостовой: «Сборная России – худшая на Евро-2016»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении команды на Евро-2016.

«Я посмотрел игру всех команд и могу сказать, что сборная России — худшая. Там нет футбола, нет нападающих. Мне ничего не нравится. Очко, отыгранное на последней минуте матча со сборной Англии, дает надежду, и даже есть возможность выиграть у Уэльса и выйти в 1/8 финала, но я не вижу никаких перспектив у этой команды.



Это не из-за игроков, они есть, но никто из них не играет за пределами России. Но чтобы соревноваться на этом уровне, необходимо выезжать и играть в сильных лигах. В России едва ли наберется четыре хороших команды, и лучшие футболисты, играющие в них, приехали из других стран, а самый решительный из них, Халк, вошел в расширенный состав сборной Бразилии. Российским футболистам не хватает соревновательного азарта. Им неплохо живется, они много зарабатывают. Здесь сложно расти и улучшать свой уровень», – приводит слова Мостового ИноСМИ с ссылкой на El Pais.