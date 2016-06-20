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    Ходжсон сделал семь изменений в стартовом составе на матч со Словакией

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон сделал семь изменений в стартовом составе на матч со Словакией. С первых минут в составе англичан выйдут только четыре игрока, которые принимали участие в матче с Уэльсом, – Джо Харт, Гари Кэхилл, Эрик Дайер и Крис Смоллинг.

    Англия: Харт, Клайн, Кэхилл, Смоллинг, Бертранд, Хендерсон, Дайер, Уилшир, Лаллана, Варди, Старридж.

    Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Куцка, Печовски, Мак, Хамшик, Вайсс, Дуда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 21:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 21:39

      Думаю, что по атакующему потенциалу, данный состав не уступит, как бы основному, поэтому Англия будет играть на победу, чтобы прочно занять первое место в группе, а не гадать на кофейной гуще.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Андрей Ермошин 20 июня 2016, 21:43

      ничья. ни словаки ни англичане упираться не будут. обеих устраивает ничья. она и случится

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Андрей Ермошин 20 июня 2016, 21:46

      ....согласен!!!....у англии 3 состава.....может самые именитые и в запасе, но этот не хуже (пля, кто бы сомневался???))))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 июня 2016, 21:24

      ...я бы сказал, что этот состав скорее на ничеечку

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      Рейтинг: +284

      Kano 20 июня 2016, 21:21

      Так и должно быть.

      1
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      Рейтинг: +28

      benz665 20 июня 2016, 21:17

      Нам

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      Рейтинг: +28

      benz665 20 июня 2016, 21:17

      Более атакующий состав,нас это на руку

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