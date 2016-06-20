Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон сделал семь изменений в стартовом составе на матч со Словакией. С первых минут в составе англичан выйдут только четыре игрока, которые принимали участие в матче с Уэльсом, – Джо Харт, Гари Кэхилл, Эрик Дайер и Крис Смоллинг.

Англия: Харт, Клайн, Кэхилл, Смоллинг, Бертранд, Хендерсон, Дайер, Уилшир, Лаллана, Варди, Старридж.

Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Куцка, Печовски, Мак, Хамшик, Вайсс, Дуда.