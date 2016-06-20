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    Сборная России все же сыграет с Уэльсом в траурных повязках

    Футболисты сборной России смогут выйти на заключительный матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса в траурных повязках. Поединок состоится сегодня в Тулузе и начнется в 22:00 по московскому времени. Для выхода в плей-офф турнира подопечных Леонида Слуцкого устроит лишь победа.

    Напомним, что 18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

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    Источник: Twitter

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    20.06.2016 18:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июня 2016, 20:35

      скорбим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 июня 2016, 19:50

      В это время буду смотреть "Игру престолов".
      Намного интереснее , чем скучная игра сборной.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 июня 2016, 20:20

      Какую часть?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 июня 2016, 19:44

      Кому нужна эта показуха?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > WhiteEgon 20 июня 2016, 19:52

      Хотят разжалобить игроков Уэльса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Hren 20 июня 2016, 19:02

      Я ж и на той ветке писал- не ведитесь пацаны!
      Вопрос- ЗАЧЕМ ТАКИЕ ПРОВОКАЦИИ ОТ ЖУРНАЛЮГ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Hren 20 июня 2016, 20:20

      Разжигать ненависть к Европе. Вы что ТВ не смотрите?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Hren > андрей андреев 20 июня 2016, 20:34

      Стараюсь не смотреть- и Вам не советую)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Hren 20 июня 2016, 21:17

      Я только РБК, но пока переключаю вижу))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июня 2016, 18:45

      35 человек с соседней ветки должны извиниться перед Европой за слушание не очень правдивых новостей и прелюдно пообещать больше не смотреть с 1 по 12 каналы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > андрей андреев 20 июня 2016, 18:59

      35 ЧЕЛОВЕК С СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ ДОЛЖНЫ МОРДУ НАБИТЬ ТЕМ, КТО ВЫКЛАДЫВАЕТ ПАЧКАМИ НОВОСТИ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДРУГ ДРУГУ.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergey_86-76 20 июня 2016, 20:19

      Или так)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 июня 2016, 21:14

      Опять обострение?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      andr2112 20 июня 2016, 18:23

      Это нормально - по-человечески!

      5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 июня 2016, 18:14

      Зато сколько визга было. Просто затянулась процедура официального оформления, потому что такие решения за 5 минут не принимаются.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Freyk 20 июня 2016, 18:33

      И дураку понятно было, что УЕФА одобрят, что они не люди что ли? А нашим лишь бы повод был обхаять всех

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Freyk 20 июня 2016, 18:59

      Вот-вот. Сперва отказали,после согласились,все-таки поступили как люди...

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Salamоn 20 июня 2016, 19:03

      у них не было выбора, наши все-равно вышли бы с повязками. а так как наша сборная уже предупреждена о возможной дисквалификации, то пришлось бы дисквалифицировать за игнор уефа. а это уже не красиво мягко говоря получилось бы.

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