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    Бюджет «Локомотива» в новом сезоне составит около 4,7 миллиарда

    Бюджет «Локомотива» на 2016 год будет составлять около 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

    «У клуба бюджет на год, и он примерно такой же, как и в прошлом году – около 4,7 миллиарда рублей, точно не помню. Просто я считаю с НДС общие доходы клуба от рекламных контрактов – это 5,4 миллиарда в текущем году. Этот бюджет включает в себя все расходы клуба в течение года», – заявил Мещеряков.

    Напомним, что в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

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    Источник: ТАСС

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    20.06.2016 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 июня 2016, 07:28

      5,4 Миллиарда- это где-то 70 лямов евро. Купить можно троих по два раза и еще на зарплату всем кроме Тарасова останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 20 июня 2016, 22:16

      не ужели шпалы столько стоят??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 20 июня 2016, 20:23

      А толку?...............

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 июня 2016, 19:13

      Мало вот и 6 место

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 20 июня 2016, 18:48

      Это много ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 июня 2016, 17:31

      зачем так дорого платить за позор??)))

      -3
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      Рейтинг: +281

      nem00700 20 июня 2016, 17:17

      60 МИЛЛИОНОВ ЕВРО?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > nem00700 20 июня 2016, 18:47

      получается так, но это наверно с зарплатами и всех х.....ей)))

      -1
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