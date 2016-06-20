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    Смолов: «Мне еще не приходилось играть в матчах такого уровня»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом, в котором решится судьба выхода национальной команды в плей-офф чемпионата Европы.

    «Все британские команды – крепкие и атлетичные, исповедуют силовой футбол. Плюс у них есть суперзвезды, такие как Гарет Бэйл, которому надо уделить пристальное внимание. Учитывая, как он бьет со «стандартов» на этом Евро, будет важно не фолить в непосредственной близости перед своей штрафной.

    Мой прорыв в основу сборной? На данный момент мои успехи незначительны. Мне важна командная игра и командный результат. К сожалению, пока нам не удалось добыть победу, но, надеюсь, все получится в ближайшей игре. Это, определенно, пока самый статусный турнир в моей карьере. В матчах такого уровня мне прежде не доводилось принимать участие», – сказал Смолов.

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 16:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 июня 2016, 21:21

      Удачи Федя. Мы за тебя . Мамая и Торбину.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 июня 2016, 18:55

      Ну так забивай голы !!!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 18:27

      Он постарается...., но это сборной не поможет, т.к. оборона деревянная, как раз по зубам Уэльсу.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июня 2016, 18:21

      Надо Федя.........выиграть надо!!!

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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 20 июня 2016, 16:59

      Если не постараешься сегодня Федя, то может уже больше и не придется участвовать в матчах такого уровня.

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