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    Газзаев: «Широков? Если игрок говорит много лишнего, его надо отправлять домой»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу игры полузащитника национальной команды Романа Широкова на чемпионате Европы-2016.

    «Сложно оценить Широкова, поскольку он выходил на 10 – 15 минут. Учитывая его опыт, он картины, наверное, не испортил бы. Читал, что много обсуждаются высказывания Широкова об игре сборной. С одной стороны, опытный футболист вправе выражать свое мнение. С другой – если ты сидишь на трибуне как болельщик, или ты журналист, или ты эксперт, – пожалуйста, обсуждай сколько угодно! Но когда ты сам находишься в коллективе, мне кажется, это абсолютно неэтично. Если игрок позволяет себе говорить много лишнего, его на второй день надо отправлять туда, откуда приехал», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 16:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +240

      gambler35 21 июня 2016, 00:04

      Увы,Широков-мертвый...пора закруглять...

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июня 2016, 20:39

      Хоть че-то Георгич по делам сказал...

      0
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 20 июня 2016, 19:33

      широкова надо отправить выгнать домой - админ мастер русского языка

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 19:07

      А что Широкову остается еще делать, если тренер и чиновники слепы и тупы, и не могут объективно определиться с составом и выставить на игру сильнейших игроков. Эти закулисные войны, незаменимые любимчики уже достали, а игры как не было, так и боюсь что не будет.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 20 июня 2016, 18:53

      А без Широкова наша сборная ничего, как и другие сборные без своих лилеро

      -2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 20 июня 2016, 18:52

      Вместо того, что бы поддержать Валера постоянно занимается болтологией

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июня 2016, 18:11

      Широков три матча подряд выходил в конце матча, обострял игру и каждый раз сборная забивала! Два мяча из трёх организованы Широковым и его обостряющими передачами, только в забитом Березуцким мяче Широков непосредственно не участвовал, но был в атаке... Играл бы Широков оба матча, то сегодня не нужно было бы спасаться, находясь в шаге от пропасти... Ну нет остроты в атаке у нас без Широкова и его "пяточек"! Много лет как нет! И Капелло строил атакующую игру с учётом Широкова... И сборная в отборе к ЧМ-2014 выглядела лучше Португалии и заслуженно завоевала первое место в группе... Сломался Широков и не поехал в Бразилию, так вся конструкция игры дона Фабио рухнула... Ну нужен МОЗГ команде для атакующей игры! А не только "бей-беги", да ещё и с расчётом на ошибку соперника или случайный гол... Сколько раз уже команду приходилось выручать нашим ветеранам из центра защиты, хотя это и не их основная задача!

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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 20 июня 2016, 19:05

      А он способен играть все 90 минут???? Вы лично в курсе его физического состояния???? Думаю что нет, так давайте оставим эту ситуацию в покое... Несмотря на все результаты главному тренеру виднее.... Но что то я не припомню чтобы Широков играл на хорошем уровне все 90 минут за последние 3 года, а вот его болтовню в адрес руководства регулярно!!! Если бы Широков показывал постоянно высокий уровень как футболист, то вряд ли бы сидел на скамейке. Поэтому оставим все это на усмотрение главного тренера и желаю нашей сборной показать наконец если неконструктивный футбол. то хотя бы желание биться за результат!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > electroguide 20 июня 2016, 21:17

      Не способных играть хотя бы тайм - СПИСЫВАЮТ... Широкову же давался минимум времени... И он просто не успел второй мяч словакам организовать... Точнее - организовал, мяч Дзюбе выложил, но тот промедлил, начал улучшать позицию для удара и его накрыли...

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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 20 июня 2016, 23:58

      и что теперь Вы скажите, после матча??????? Позор!!!! У меня откровенно сложилось впечатление что еще до матча со Словакией существовал некий конфликт в сборной на уровне руководства!!!! Вот он и результат.... Но даже несмотря на это можно было показать более интересный футбол, а это футболом то назвать и нельзя, так дворовый команды у нас на школьных полях играют.... честно не верил что выиграем, но вот и такого никак не ожидал.... сборная полностью меня разочаровала!!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > electroguide 21 июня 2016, 00:07

      Зачем что-то говорить? У меня анализ и матча со словаками, и сегодняшний... http://bombardir.ru/news/47203
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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 21 июня 2016, 05:42

      честно мне не нужен анализ, я не футбольный эксперт, не хочу хвалиться но чтобы проанализировать игру сборной, а особенно с Уэльсом, то экспертом то быть и не нужно.... 3 гола сами себе привезли, и самое непонятное это ошибки в центре поля... в самом конце игры я наконец увидел что все-таки могут хотя бы раз, два за всю игру сделать обычную стеночку, элементарную, я не знаю как ее назвать еще... а наши ходили пешком, так вот недостаток техники компенсируется скоростью игры с мячом, а наши тратили на обработку мяча слишком много времени, слишком много передач поперек поля, лично мне было противно смотреть как наши как я считаю безвольно слили игру!!!! Это позор и никак по другому назвать нельзя!!!! Я считаю что сборная вообще недостойна того что бы о ней писали хоть что то, ее у нас и нет попросту!!!!

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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 21 июня 2016, 05:49

      и кстати даже если во всем обвинить тренера, даже если предположить что неверная тактика, то неужели так можно играть???? и кстати где ваши хваленные защитники как вы писали, все приходило из центра.... и это игроки сборной???? Мы играли не против Германии или Аргентины, напомню мы играли против Уэльса!!!!

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 июня 2016, 17:33

      будет Бубнову напарником))))

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 июня 2016, 17:02

      Чего же тебя Валера не отправляли , тоже ведь был говорливым . Правда тогда соцсетей не было .

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