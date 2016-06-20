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    «Локомотив» готов приобрести защитника и нападающего

    В руководстве «Локомотива» опровергли слухи о нулевом бюджете клуба на летнее трансферное окно. Как заявил вице-президент ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности Салман Бабаев, московский клуб может приобрести нападающего и защитника.

    «На совете директоров мы не рассматривали трансферную политику и бюджет, так как он был утверждeн до 31 декабря. Когда мы утверждаем бюджет, то отдельным пунктом утверждаем и трансферы. Мы всегда говорим, на сколько продали, на столько имеете права купить. Клуб продал Ниасса, получил хорошие деньги. Посмотрим, кого будут предлагать. Думаю, что после ухода Дюрицы придeтся взять защитника: не будут же Чорлука с Пейчиновичем без замен играть. Может быть, и нападающего надо будет взять. Сказать, что не дадим денег на трансферы, невозможно. «Локомотив» продал игрока, соответственно, может на эти деньги и приобрести», – заявил Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2016 16:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 20 июня 2016, 18:46

      дааа...с таким бюджетом можно конечно пару бревен купить

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2016, 18:09

      Чтобы купить что-то не нужное....нужно продать что-то не нужное

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 июня 2016, 18:06

      Щас мода, что ли, пошла у московских клубов на главу менеджмента с фамилией Бабаев?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2016, 17:11

      Зато Дюрицу отпустили , зажали денег на зарплату !Ненавижу нынешнее руководство ЛОКО!

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