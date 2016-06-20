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    Французская полиция снова задержала российских болельщиков на Евро-2016

    Болельщики сборной России на Евро-2016 в очередной раз были задержаны французскими полицейскими. Автобус с болельщиками остановили при въезде в Тулузу. Стражи правопорядка в течение двух часов проверяли документы у 50 пассажиров транспортного средства. Напомним, в Россию уже выдворены несколько десятков российских болельщиков, обвиненных в беспорядках, которые произошли в Марселе 11 числа перед игрой России с Англией (1:1).

    Сегодня подопечные Леонида Слуцкого проведут заключительный матч группового этапа Евро, в котором сыграют с командой Уэльса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 15:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51

      Conn 20 июня 2016, 20:12

      Два часа проверяли паспорта? Лягушатники по слогам читали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      old_seemann 20 июня 2016, 18:07

      >подопечные Леонида Слуцкого проведут заключительный матч группового этапа Евро

      И последний в рамках Евро 2016

      0
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      Рейтинг: +9

      Mel7777 20 июня 2016, 17:55

      Французов тоже по 2 часа будут проверять в 2018...по законам кармы.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Mel7777 20 июня 2016, 20:42

      если они сюда соизволят приехать.эт еще вопрос с большим подтекстом...

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 20 июня 2016, 17:50

      наши не сдадуться)))

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      Рейтинг: +141

      erofey83 20 июня 2016, 17:26

      Источники британской газеты The Guardian утверждают, что заказчиком фанатских драк русских и английских болельщиков во время Евро-2016 была администрация президента России.

      «Социальные сети были тщательно выверены, чтобы вычислить прошлое участвовавших в провокациях русских фанатов, прорвавшихся на трибуны болельщиков из Англии. Тяжело доказать, что на это было разрешение из Кремля, но мы видим, что фаны служат в силовых структурах в России. Похоже, это продолжение гибридной войны, развязанной президентом Путиным», — сообщил источник The Guardian. ))))

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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 июня 2016, 16:33

      Задрали лягушатники.....

      -1
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