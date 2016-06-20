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    Адамов: «Хотелось бы иметь в сборной России Месси и Роналду, но у нас есть Дзюба, что тоже хорошо»

    Бывший нападающий сборной России Роман Адамов поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

    «От встречи россиян с валлийцами мы ждем только победы, все в наших руках. Счет называть не стану, но буду надеяться на выигрыш, других вариантов и не должно быть. Конечно же, в основном составе нашей команды хотел бы видеть Месси и Криштиану Роналду, но то, что у нас есть Дзюба, уже очень хорошо!

    Абсолютными фаворитами первенства считаю сборные трех стран: Франции, Германии, Испании. Эти команды одинаково сильны, на мой взгляд, выиграть может любая из них», – сказал Адамов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 15:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 20 июня 2016, 23:02

      колченогий Дзюба...много шума из пустого

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июня 2016, 20:46

      дзьюба равназначен и мессям и риналдам, абсалютно, кто бы спорил, а я- абдамоф

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июня 2016, 19:17

      Англия в четверке будет думаю тоже.

      0
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 20 июня 2016, 16:10

      у нас есть Дзюба ))) надеюсь он пошутил ))

      1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > DoGmA_TM 20 июня 2016, 23:01

      А ЧТО? АДАМОВ И ДЗЮБА ВПОЛНЕ СОПОСТАВИМЫ!

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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 20 июня 2016, 15:48

      И Бельгию забыл.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 15:30

      Адамов и Дзюба одного поля...

      4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июня 2016, 15:27

      Я бы еще Италию назвал

      3
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