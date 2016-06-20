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    УЕФА не разрешил сборной России сыграть с Уэльсом в траурных повязках

    Союз европейских футбольных ассоциаций не согласовал выход игроков сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками.

    Напомним, ранее подопечные Леонида Слуцкого выразили желание выйти на эту встречу в траурных повязках, чтобы почтить память детей, погибших в Карелии, однако УЕФА не дал на это разрешения.

    18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2016 15:16
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 20 июня 2016, 18:45

      С коррумпированным Блаттером все как-то полегче было. А нынешний инфантильный какой-то... первый ЧЕ - и сплошь беспорядки, скандалы, драки, провокация, русофобия в конце-концов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июня 2016, 18:40

      Если наши выйдут с траурными повязками,все кто здесь ругал Европу должны будут извиниться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 20 июня 2016, 17:17

      твариииии!!!!!!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 20 июня 2016, 16:58

      вот нехорошие люди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 20 июня 2016, 16:57

      Нашим ребятам надо таки собраться и ВЫИГРАТЬ чемпионат всем назло.
      Звучит безумно, но уйти надо красиво.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 20 июня 2016, 16:50

      Да класть на эти повязки. Нужно выходить и побеждать. Выиграть ЕВРО и в финале снять футболки, под которыми будут черные со словами скорби

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > loko-the_best 20 июня 2016, 18:38

      И портрет Путина,как у Бузова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 июня 2016, 16:49

      Просто слов нет, это уже реально слишком, Европа нелюди.

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 20 июня 2016, 16:45

      Скоро фронцию затопит и посмотрим что будет дальше)))

      -2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 июня 2016, 16:23

      когда расстреливают провокаторов из грязной газетенки - это траур для всей европы, а когда гибнут русские дети - это просто русские дети. Парни ложите болт на УЕФА и выходите с повязками. международный спорт в наше время стал полным г...ом, завтра еще и без олимпиады можем остаться.

      7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > sergey_86-76 20 июня 2016, 16:28

      Ты прав, братка!!
      Г...ны толератные....

      4
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      Рейтинг: +201

      МасСуд > sergey_86-76 20 июня 2016, 17:52

      Ты точно подметил

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2016, 16:13

      Интересно бы почитать положение, в каких случаях можно выходить с траурными повязками.

      4
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