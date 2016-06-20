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    Выступление «Локомотива» в сезоне-2015/16 признано неудовлетворительным

    Совет директоров «Локомотива» признал выступление московской команды в прошедшем сезоне неудовлетворительным. Об этом сообщил вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев.

    «Мы обсудили итоги, заслушали президента, но решили, что соберем совет директоров еще раз через 2-3 недели, чтобы выслушать мнение тренерского штаба. Сегодня оценку сезона мы дали неудовлетворительную. Конечно, мы недовольны шестым местом. Мы сказали, чтобы клуб через 2-3 недели изложил нам, как они собираются налаживать ситуацию», – заявил Бабаев.

    Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 50 очков и занял шестое место.

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    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2016 15:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2016, 17:09

      Еще остаток игроков которые показывают игру продайте , отпустите свободными агентами и ждите результатов !

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 июня 2016, 16:11

      УВОЛИТЬ ПРЕЗИДЕНТА!
      Вот, блять, как можно наладить ситуацию!

      в любом другом клубе уже давно уволили бы, ебаный РЖД

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 июня 2016, 15:28

      Классно) не дают денег, давят на тренера, продают неплохих игроков, с некоторыми не продлевают контракты и говорят, мол "Олежка, Игорёк, Саркис, извольте объясниться"

      7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 июня 2016, 15:17

      В Локо тоже есть свой Бабаев,)))

      0
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