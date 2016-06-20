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    Сборную России в матче с Уэльсом поддержат десять тысяч болельщиков

    Российским болельщикам на сегодняшний матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса продано семь тысяч билетов. При этом на стадионе сборную России поддержат порядка 10 тысяч фанатов.

    Напомним, что поединок между Россией и Уэльсом начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Подопечным Леонида Слуцкого для выхода в плей-офф чемпионата Европы необходима только победа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 14:44
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 15:28

      Нас мало, нас адски мало,
      А самое главное, что мы врозь,
      Но из всех притонов, из всех кошмаров
      Мы возвращаемся на "Авось".

      Вместо флейты подымем флягу
      Чтобы смелее жилось.
      Под Российским небесным флагом
      И девизом "Авось".

      Нас мало и нас все меньше
      И парус пробит насквозь,
      Но в сердцах забывчивых женщин
      Не забудут "Авось".

      В море соли и так до черта,
      Морю не надо слез.
      Наша вера вернее расчета
      Нас вывозит "Авось" ... ©

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