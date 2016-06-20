Сборную России в матче с Уэльсом поддержат десять тысяч болельщиков

Нас мало, нас адски мало,
А самое главное, что мы врозь,
Но из всех притонов, из всех кошмаров
Мы возвращаемся на "Авось".
Вместо флейты подымем флягу
Чтобы смелее жилось.
Под Российским небесным флагом
И девизом "Авось".
Нас мало и нас все меньше
И парус пробит насквозь,
Но в сердцах забывчивых женщин
Не забудут "Авось".
В море соли и так до черта,
Морю не надо слез.
Наша вера вернее расчета
Нас вывозит "Авось" ... ©
Российским болельщикам на сегодняшний матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса продано семь тысяч билетов. При этом на стадионе сборную России поддержат порядка 10 тысяч фанатов.
Напомним, что поединок между Россией и Уэльсом начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Подопечным Леонида Слуцкого для выхода в плей-офф чемпионата Европы необходима только победа.