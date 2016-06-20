Сборную России в матче с Уэльсом поддержат десять тысяч болельщиков

Российским болельщикам на сегодняшний матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса продано семь тысяч билетов. При этом на стадионе сборную России поддержат порядка 10 тысяч фанатов.

Напомним, что поединок между Россией и Уэльсом начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Подопечным Леонида Слуцкого для выхода в плей-офф чемпионата Европы необходима только победа.