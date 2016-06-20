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    Радимов считает, что сборная России уверенно победит Уэльс

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выступил с обращением к подопечным Леонида Слуцкого в преддверии решающего матча группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.

    «Верьте в себя! Вы точно сильнее Уэльса, и у вас все получится, ребята! И пусть в конце кто-нибудь из вас произнесет знаменитую фразу Вадика! Ну, и чтобы эти слова были так же актуальны, как и тогда, в 2003 году. Я верю в победу сборной России, причем уверенную, – 2:0 или 3:1!» – сообщил Радимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 16:38

      С чего такая уверенность? Какие такие новые талантливые идеи появились в головах наших специалистов за дни, после поражения от Словакии? Просвета не видно, слышны только одни хвастливые и не слишком умные высказывания игроков и тренеров.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 июня 2016, 16:06

      Вот только времена уже давно не те, сейчас наша сборная это сытые холеные домашние коты, а противником будет голодный уличный кот.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 20 июня 2016, 15:24

      Владик хватит пить паленку.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июня 2016, 15:20

      Ты про Словакию тоже самое говорил.

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