Радимов считает, что сборная России уверенно победит Уэльс

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выступил с обращением к подопечным Леонида Слуцкого в преддверии решающего матча группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.

«Верьте в себя! Вы точно сильнее Уэльса, и у вас все получится, ребята! И пусть в конце кто-нибудь из вас произнесет знаменитую фразу Вадика! Ну, и чтобы эти слова были так же актуальны, как и тогда, в 2003 году. Я верю в победу сборной России, причем уверенную, – 2:0 или 3:1!» – сообщил Радимов.