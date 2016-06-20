Радимов считает, что сборная России уверенно победит Уэльс

С чего такая уверенность? Какие такие новые талантливые идеи появились в головах наших специалистов за дни, после поражения от Словакии? Просвета не видно, слышны только одни хвастливые и не слишком умные высказывания игроков и тренеров.
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выступил с обращением к подопечным Леонида Слуцкого в преддверии решающего матча группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.
«Верьте в себя! Вы точно сильнее Уэльса, и у вас все получится, ребята! И пусть в конце кто-нибудь из вас произнесет знаменитую фразу Вадика! Ну, и чтобы эти слова были так же актуальны, как и тогда, в 2003 году. Я верю в победу сборной России, причем уверенную, – 2:0 или 3:1!» – сообщил Радимов.