Карасев имеет хорошие шансы поработать в плей-офф Евро-2016

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым имеет хорошие шансы получить назначение на серию плей-офф чемпионата Европы-2016. Об этом сообщил член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

«Карасев хорошо отсудил два своих матча и получил положительную реакцию от судейского комитета. Все отлично у всей судейской бригады. Он выполнял все инструкции, которые предписывала УЕФА. Очень хорошо физически подготовлен, правильно читал игру, поэтому оставил позитивное мнение о судействе российской бригады.

Все бригады судят нормально, отмечено было лишь несколько недочетов. Останется только 12 судей. Я думаю, что у Сергея есть шансы отработать в серии плей-офф. Сегодня он соответствует всем требованиям, которые предъявляются к арбитрам», – сказал Левников.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов