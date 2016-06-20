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    Сборная России намерена выйти на матч против Уэльса с траурными повязками

    Футболисты сборной России планируют выйти на заключительный матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками. Сообщается, что в данный момент идут необходимые процедуры согласования с УЕФА.

    «Сборная России точно настроена играть в повязках», – сказал Василий Березуцкий.

    Напомним, что 18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2016 12:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 июня 2016, 14:50

      14:27 СМИ: УЕФА не разрешил сборной России почтить память погибших в Карелии детей
      Сборная России по футболу планировала выйти на матч с Уэльсом в траурных повязках, чтобы почтить память детей, погибших в Карелии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не дал на это разрешения, передают российские СМИ.

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 июня 2016, 12:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      потом скажут, повязки давили на руки, по-этому проиграли

      -7
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      Рейтинг: +407

      18JG > KorolShut 20 июня 2016, 13:23

      Ты идиот?

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > 18JG 20 июня 2016, 18:14

      похоже да.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июня 2016, 12:36

      Думаю УЕФА не будет против.

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