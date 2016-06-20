Сборная России намерена выйти на матч против Уэльса с траурными повязками

Футболисты сборной России планируют выйти на заключительный матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками. Сообщается, что в данный момент идут необходимые процедуры согласования с УЕФА.

«Сборная России точно настроена играть в повязках», – сказал Василий Березуцкий.

Напомним, что 18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.