Сборная России намерена выйти на матч против Уэльса с траурными повязками

14:27 СМИ: УЕФА не разрешил сборной России почтить память погибших в Карелии детей
Сборная России по футболу планировала выйти на матч с Уэльсом в траурных повязках, чтобы почтить память детей, погибших в Карелии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не дал на это разрешения, передают российские СМИ.
Футболисты сборной России планируют выйти на заключительный матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками. Сообщается, что в данный момент идут необходимые процедуры согласования с УЕФА.
«Сборная России точно настроена играть в повязках», – сказал Василий Березуцкий.
Напомним, что 18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.