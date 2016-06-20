Петкович: «Пусть другие сборные бьются за право сыграть с нами»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился своими впечатлениями от матча с Францией (0:0).

«Это большое достижение, но только первый шаг вперед – это было нашей задачей-минимум. Мы хорошо играли и стойко держались. Сегодняшний матч был очень позитивным. Даже когда нам приходилось много обороняться, мы не пытались играть сугубо от защиты. Мы прекрасно действовали в первом тайме, но после перерыва немного подсели.

Тем не менее мы хорошо держали мяч, хотя можем и должны играть лучше в зоне атаки. Я доволен всей командой. Когда мы играем компактно, то у нас все получается намного лучше. Если мы будем меньше допускать индивидуальных ошибок, то сможем добиваться еще лучших результатов.

Выход в плей-офф? Это уже стало историей. Это важно, но прошлыми достижениями жить не надо. Мы сделали большой шаг вперед, но мы по-прежнему голодны, мы хотим добиться большего.

Мы знаем, что сыграем в субботу в Сент-Этьене. Мы прошли в плей-офф и можем отдохнуть. Пусть другие сборные бьются за право сыграть с нами. Все три потенциальных соперника хороши. Мы встречались с Польшей в товарищеском матче, это добротная команда. С Германией и так все ясно, а игра сборной Северной Ирландии стала сюрпризом. Мы не беспокоимся на тему нашего следующего соперника», – заявил Петкович.