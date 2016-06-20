Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петкович: «Пусть другие сборные бьются за право сыграть с нами»

    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился своими впечатлениями от матча с Францией (0:0).

    «Это большое достижение, но только первый шаг вперед – это было нашей задачей-минимум. Мы хорошо играли и стойко держались. Сегодняшний матч был очень позитивным. Даже когда нам приходилось много обороняться, мы не пытались играть сугубо от защиты. Мы прекрасно действовали в первом тайме, но после перерыва немного подсели.

    Тем не менее мы хорошо держали мяч, хотя можем и должны играть лучше в зоне атаки. Я доволен всей командой. Когда мы играем компактно, то у нас все получается намного лучше. Если мы будем меньше допускать индивидуальных ошибок, то сможем добиваться еще лучших результатов.

    Выход в плей-офф? Это уже стало историей. Это важно, но прошлыми достижениями жить не надо. Мы сделали большой шаг вперед, но мы по-прежнему голодны, мы хотим добиться большего.

    Мы знаем, что сыграем в субботу в Сент-Этьене. Мы прошли в плей-офф и можем отдохнуть. Пусть другие сборные бьются за право сыграть с нами. Все три потенциальных соперника хороши. Мы встречались с Польшей в товарищеском матче, это добротная команда. С Германией и так все ясно, а игра сборной Северной Ирландии стала сюрпризом. Мы не беспокоимся на тему нашего следующего соперника», – заявил Петкович.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 20 июня 2016, 02:07

      Главное не зазнаться, а то и поляки и немцы такую сборную швейцарии вынесут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11