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    Черчесов: «Я не рисковал бы Шатовым»

    Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможном выходе на поле в матче Россия – Уэльс Олега Шатова, который в поединке со Словакией получил травму.

    «Шатова рискованно выпускать на поле. Это мышечное повреждение. Тем более, свежее повреждение. Он может попросить замену. Я так никогда не рисковал», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 00:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 20 июня 2016, 10:21

      мамай-мертвечина,кака-тоже,сам
      едов-можно попробовать вместо какарина!!!Проблема в том,что Шатова и заменить не кем,у нас и так с созиданием труба!!!у Слуцкого и в правду ппц какой головняк с такой сборной!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > ТОПТЫГИН 20 июня 2016, 11:46

      Он сам таких набрал.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2016, 08:18

      Без Шатова совсем грустно будет.

      -1
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 20 июня 2016, 07:50

      Мамаева надо выпускать, может тогда хоть что-то получится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 20 июня 2016, 04:53

      Без Шатова дело труба..

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 июня 2016, 03:12

      шатова и кокорина поменять на мамаева и самедова и норм всё будет.

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 20 июня 2016, 01:10

      Так его вроде и не выпускают...Мамаев выйдет

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