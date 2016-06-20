Черчесов: «Я не рисковал бы Шатовым»

мамай-мертвечина,кака-тоже,сам
едов-можно попробовать вместо какарина!!!Проблема в том,что Шатова и заменить не кем,у нас и так с созиданием труба!!!у Слуцкого и в правду ппц какой головняк с такой сборной!!!!
Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможном выходе на поле в матче Россия – Уэльс Олега Шатова, который в поединке со Словакией получил травму.
«Шатова рискованно выпускать на поле. Это мышечное повреждение. Тем более, свежее повреждение. Он может попросить замену. Я так никогда не рисковал», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ»